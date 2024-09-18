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Лига чемпионов
18 сентября 2024, 07:15 | Обновлено 18 сентября 2024, 07:21
438
0

Новая Лига чемпионов. Расписание 2-го игрового дня 1-го тура

36 топ-клубов Европы начинают борьбу на групповой стадии

18 сентября 2024, 07:15 | Обновлено 18 сентября 2024, 07:21
438
0
Новая Лига чемпионов. Расписание 2-го игрового дня 1-го тура
UEFA

Во вторник, 17 сентября, взял старт основной этап обновленной Лиги чемпионов сезона 2024/2025.

В первый игровой день было сыграно 6 матчей, противостояние в которых получилось достаточно результативным. Шутка ли, команды забили 28 голов, или в среднем – 4,66 в матче.

Лига чемпионов. 1-й тур. 17 сентября

  • Ювентус – ПСВ – 3:1
  • Янг Бойз – Астон Вилла – 0:3
  • Бавария – Динамо Загреб – 9:2
  • Милан – Ливерпуль – 1:3
  • Реал Мадрид – Штутгарт – 3:1
  • Спортинг – Лилль – 2:0

В среду, 18-го числа, будут сыграны шесть очередных встреч 1-го тура.

В одной из двух стартовых игр дня примет участие донецкий «Шахтер» - он на выезде сыграет против итальянской «Болоньи».

Лига чемпионов. 1-й тур. 18 сентября

  • 19:45. Болонья – Шахтер
  • 19:45. Спарта Прага – РБ Зальцбург
  • 22:00. Брюгге – Боруссия Дортмунд
  • 22:00. Манчестер Сити – Интер
  • 22:00. ПСЖ – Жирона
  • 22:00. Селтик – Слован Братислава

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Лига чемпионов Болонья Шахтер Донецк ПСЖ Жирона Боруссия Дортмунд Спарта Прага РБ Зальцбург Брюгге Селтик Слован Братислава Манчестер Сити Интер Милан
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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