Новая Лига чемпионов. Расписание 2-го игрового дня 1-го тура
36 топ-клубов Европы начинают борьбу на групповой стадии
Во вторник, 17 сентября, взял старт основной этап обновленной Лиги чемпионов сезона 2024/2025.
В первый игровой день было сыграно 6 матчей, противостояние в которых получилось достаточно результативным. Шутка ли, команды забили 28 голов, или в среднем – 4,66 в матче.
Лига чемпионов. 1-й тур. 17 сентября
- Ювентус – ПСВ – 3:1
- Янг Бойз – Астон Вилла – 0:3
- Бавария – Динамо Загреб – 9:2
- Милан – Ливерпуль – 1:3
- Реал Мадрид – Штутгарт – 3:1
- Спортинг – Лилль – 2:0
В среду, 18-го числа, будут сыграны шесть очередных встреч 1-го тура.
В одной из двух стартовых игр дня примет участие донецкий «Шахтер» - он на выезде сыграет против итальянской «Болоньи».
Лига чемпионов. 1-й тур. 18 сентября
- 19:45. Болонья – Шахтер
- 19:45. Спарта Прага – РБ Зальцбург
- 22:00. Брюгге – Боруссия Дортмунд
- 22:00. Манчестер Сити – Интер
- 22:00. ПСЖ – Жирона
- 22:00. Селтик – Слован Братислава
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