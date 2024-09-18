Новая Лига чемпионов. Расписание 2-го игрового дня 1-го тура

Во вторник, 17 сентября, взял старт основной этап обновленной Лиги чемпионов сезона 2024/2025.

В первый игровой день было сыграно 6 матчей, противостояние в которых получилось достаточно результативным. Шутка ли, команды забили 28 голов, или в среднем – 4,66 в матче.

Лига чемпионов. 1-й тур. 17 сентября

Ювентус – ПСВ – 3:1

Янг Бойз – Астон Вилла – 0:3

Бавария – Динамо Загреб – 9:2

Милан – Ливерпуль – 1:3

Реал Мадрид – Штутгарт – 3:1

Спортинг – Лилль – 2:0

В среду, 18-го числа, будут сыграны шесть очередных встреч 1-го тура.

В одной из двух стартовых игр дня примет участие донецкий «Шахтер» - он на выезде сыграет против итальянской «Болоньи».

Лига чемпионов. 1-й тур. 18 сентября