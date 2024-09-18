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Лига чемпионов
18 сентября 2024, 05:23 | Обновлено 18 сентября 2024, 05:59
503
0

Впервые три пенальти. Гарри Кейн рассказал, зачем он забрал домой мяч

Нападающий «Баварии» забил 4 мяча и был назван лучшим игроком матча ЛЧ

18 сентября 2024, 05:23 | Обновлено 18 сентября 2024, 05:59
503
0
Впервые три пенальти. Гарри Кейн рассказал, зачем он забрал домой мяч
УЕФА. Гарри Кейн

Вечером 17 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Немецкая Бавария дома отгрузила 9 мячей загребскому Динамо (9:2).

Гарри Кейн, нападающий «Баварии», забил 4 мяча и был назван лучшим игроком матча. После игры он рассказал:

«Это первый раз, когда я получил три пенальти в одной игре. Для меня это было другое чувство, но забить 4 гола – это фантастика. Важно помочь команде любым возможным способом. Будь то пенальти или обычные добивания, я возьму их все. Это был отличный вечер для нас».

Кейн стал рекордсменом Англии по количеству забитых голов в Лиге чемпионов: «Когда вы соревнуетесь с Уэйном Руни, это значит, что вы делаете что-то хорошо. Он один из величайших английских игроков и один из лучших игроков в футболе. Это приятное достижение».

Также Кейн отметил: «Я сохраняю все мячи после хет-триков, ребятам может надоесть их подписывать, но продолжаю их получать. Мой сын Луис сейчас любит играть в футбол, ему всего три года. Я заберу мяч домой и положу рядом с его кроватью, и сын будет счастлив, когда проснется утром.

Мы вернулись с хорошей энергией. Мы были голодны. Вы сразу видели это в предсезонке с новым тренером. У каждого есть что-то, что нужно доказывать, и мы начали сезон именно так. Как тренер хочет, чтобы мы прессинговали и были интенсивны с мячом и без него, это очень важно. Мы знаем, что можем доминировать над командами, используя те качества, которые у нас есть».

Видео голов и обзор матча

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Динамо Загреб Бавария пресс-конференция Венсан Компани Лига чемпионов Гарри Кейн пенальти хет-трик
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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