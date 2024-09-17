Марта Костюк – Хезер Уотсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 сентября украинская теннисистка Марта Костюк (№18 WTA) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 500 в Сеуле, Южная Корея.

Во втором раунде 5-я сеяная украинка сразится против британки Хезер Уотсон (№184 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на центральном корте после матча Шнайдер – Чжао. Ориентировочное время начала поединка – 09:00 по Киеву.

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Это будет 2-я встреча теннисисток, первую выиграла украинка.

В следующем раунде победительница поединка сразится против Дианы Шнайдер (№20 WTA) или Кэрол Чжао (№272 WTA).

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