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  4. Марта Костюк – Хезер Уотсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
17 сентября 2024, 20:51 |
409
0

Марта Костюк – Хезер Уотсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда в Сеуле

17 сентября 2024, 20:51 |
409
0
Марта Костюк – Хезер Уотсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

18 сентября украинская теннисистка Марта Костюк (№18 WTA) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 500 в Сеуле, Южная Корея.

Во втором раунде 5-я сеяная украинка сразится против британки Хезер Уотсон (№184 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на центральном корте после матча Шнайдер – Чжао. Ориентировочное время начала поединка – 09:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, первую выиграла украинка.

В следующем раунде победительница поединка сразится против Дианы Шнайдер (№20 WTA) или Кэрол Чжао (№272 WTA).

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WTA Сеул Марта Костюк смотреть онлайн Хезер Уотсон
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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