ОФИЦИАЛЬНО. Усиление для Де Дзерби. Марсель подписал игрока сборной Франции

Клуб Лиги 1 Марсель объявил о подписании контракта с центральным полузащитником Адриеном Рабьо. Сообщается, что договор оформлен на два сезона.

29-летний игрок в прошлом сезоне выступал за Ювентус, который покинул свободным агентом. Рабьо в минувшем чемпионате отыграл 35 матчей и забил 5 голов.

Летом Марсель подписал известного тренера Роберто Де Дзерби, с которым команда начала сезон чемпионата с 10 набранных очков после четырех туров.