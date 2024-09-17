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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Усиление для Де Дзерби. Марсель подписал игрока сборной Франции
Франция
17 сентября 2024, 20:23 |
867
1

ОФИЦИАЛЬНО. Усиление для Де Дзерби. Марсель подписал игрока сборной Франции

Рабьо перебрался в Марсель

17 сентября 2024, 20:23 |
867
1
ОФИЦИАЛЬНО. Усиление для Де Дзерби. Марсель подписал игрока сборной Франции
ФК Марсель

Клуб Лиги 1 Марсель объявил о подписании контракта с центральным полузащитником Адриеном Рабьо. Сообщается, что договор оформлен на два сезона.

29-летний игрок в прошлом сезоне выступал за Ювентус, который покинул свободным агентом. Рабьо в минувшем чемпионате отыграл 35 матчей и забил 5 голов.

Летом Марсель подписал известного тренера Роберто Де Дзерби, с которым команда начала сезон чемпионата с 10 набранных очков после четырех туров.

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Марсель Адриен Рабьо Лига 1 (Франция) трансферы трансферы Лиги 1 чемпионат Франции по футболу Роберто Де Дзерби
Иван Зинченко Источник: ФК Марсель
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Комментарии 1
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SuperMario
Второе место обязаны занимать,иначе можно считать сезон провальным+без еврокубков играют..
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