ОФИЦИАЛЬНО. Усиление для Де Дзерби. Марсель подписал игрока сборной Франции
Рабьо перебрался в Марсель
Клуб Лиги 1 Марсель объявил о подписании контракта с центральным полузащитником Адриеном Рабьо. Сообщается, что договор оформлен на два сезона.
29-летний игрок в прошлом сезоне выступал за Ювентус, который покинул свободным агентом. Рабьо в минувшем чемпионате отыграл 35 матчей и забил 5 голов.
Летом Марсель подписал известного тренера Роберто Де Дзерби, с которым команда начала сезон чемпионата с 10 набранных очков после четырех туров.
📁 Mercato_2425— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 17, 2024
👤 𝐀𝐝𝐫𝐢𝐞𝐧 𝐑𝐚𝐛𝐢𝐨𝐭 🇫🇷
📸 La Joliette
🗓️ 17/09/24
🔵⚪️ #RabiotEstOlympien pic.twitter.com/tPdce6H78m
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