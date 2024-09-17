АПЛ отреагировала на работу арбитра. Он показал 16 желтых за матч

Один из топовых арбитров АПЛ Энтони Тейлор не получил от лиги назначение на новый тур чемпионата Англии после работы в матче Борнмута и Челси на минувших выходных.

Рефери установил рекорд элитного дивизиона, показав 16 желтых карточек (и ни одной красной) – Тейлор выдал 14 предупреждений игрокам и по карточке главным тренерам.

После игры арбитр столкнулся с оскорблениями и насмешками в сети от болельщиков обеих команд.

4-й тур АПЛ стал рекордным в истории чемпионата по количеству желтых карточек во всех матчах – 65.