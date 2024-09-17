Англия17 сентября 2024, 19:29 |
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АПЛ отреагировала на работу арбитра. Он показал 16 желтых за матч
Тейлор не получил назначение на новый тур
17 сентября 2024, 19:29 |
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Один из топовых арбитров АПЛ Энтони Тейлор не получил от лиги назначение на новый тур чемпионата Англии после работы в матче Борнмута и Челси на минувших выходных.
Рефери установил рекорд элитного дивизиона, показав 16 желтых карточек (и ни одной красной) – Тейлор выдал 14 предупреждений игрокам и по карточке главным тренерам.
После игры арбитр столкнулся с оскорблениями и насмешками в сети от болельщиков обеих команд.
4-й тур АПЛ стал рекордным в истории чемпионата по количеству желтых карточек во всех матчах – 65.
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