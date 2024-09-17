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  4. АПЛ отреагировала на работу арбитра. Он показал 16 желтых за матч
Англия
17 сентября 2024, 19:29 |
390
0

АПЛ отреагировала на работу арбитра. Он показал 16 желтых за матч

Тейлор не получил назначение на новый тур

17 сентября 2024, 19:29 |
390
0
АПЛ отреагировала на работу арбитра. Он показал 16 желтых за матч
Getty Images/Global Images Ukraine

Один из топовых арбитров АПЛ Энтони Тейлор не получил от лиги назначение на новый тур чемпионата Англии после работы в матче Борнмута и Челси на минувших выходных.

Рефери установил рекорд элитного дивизиона, показав 16 желтых карточек (и ни одной красной) – Тейлор выдал 14 предупреждений игрокам и по карточке главным тренерам.

После игры арбитр столкнулся с оскорблениями и насмешками в сети от болельщиков обеих команд.

4-й тур АПЛ стал рекордным в истории чемпионата по количеству желтых карточек во всех матчах – 65.

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Энтони Тейлор чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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