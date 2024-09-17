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  4. Ворскла планирует улучшить ситуацию газоном. До мая 2025 года
Украина. Премьер лига
17 сентября 2024, 17:11 |
359
1

Ворскла планирует улучшить ситуацию газоном. До мая 2025 года

Пока клуб ничего сделать не сумел

17 сентября 2024, 17:11 |
359
1
Ворскла планирует улучшить ситуацию газоном. До мая 2025 года
ФК Ворскла

По информации журналиста Виктора Вацко, «Ворскла» понимает катастрофическую ситуацию с газоном на своем стадионе, однако полностью исправить ситуацию пока не удастся.

«Не знаю, как допускать стадион, где поле больше подходит для выпаса коров. Я еще в августе общался с гендиректором «Ворсклы» Олегом Лысаком. И он понимает ситуацию».

«Пояснил, что было жаркое лето, а когда не было света 16-18 часов, то не было и центрального водоснабжения. Они надеялись улучшить ситуацию во время паузы на матчи сборных, но...».

«В планах у них на май 2025 года полностью все привести в порядок – дренаж, подогрев, полив», – сказал Вацко.

На поле арены полтавского клуба жаловались «Шахтер» на старте чемпионата и «Рух» после игры 6-го тура.

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Ворскла Полтава Виктор Вацко Олег Лысак Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
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Boodya
А як атестувався стадіон?
Бляха, клуби різні, а питання одне і те ж.
Атестування в нас в лізі це формальність?
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