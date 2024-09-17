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  4. Был ли договорняк? В УАФ отреагировали на подозрительный матч Миная
Украина. Первая лига
17 сентября 2024, 17:40 |
468
1

Был ли договорняк? В УАФ отреагировали на подозрительный матч Миная

Специалисты не выявили никаких нарушений

17 сентября 2024, 17:40 |
468
1
Был ли договорняк? В УАФ отреагировали на подозрительный матч Миная
ФК Минай

В Украинской ассоциации футбола отреагировали на подозрительный матч 5-го тура Первой лиги между «Минаем» и тернопольской «Нивой» (0:2):

«Минай» обратился в комитет этики и честной игры с подозрением, что их игроки играли нечестно. Попросили специалистов проверить, было ли подозрительное движение ставок/коэффициентов. На букмекерских рынках, где можно было ставить существенные деньги, этого матча даже не было в линии. Анализ показал, что никаких других подозрительных движений не было. Вся собранная информация была передана сотрудниками службы внутренних расследований противоправного поведения участников футбольных соревнований в «Минай».

Напомним, «Минай» даже проводил внутреннее расследование, потому что подозревал своих футболистов в умышленной «сдаче» игры.

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договорные матчи Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу расследование Первая лига Украины Минай Украинская ассоциация футбола
Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
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protasov_lyopu_dadaj
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