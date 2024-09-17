Был ли договорняк? В УАФ отреагировали на подозрительный матч Миная

В Украинской ассоциации футбола отреагировали на подозрительный матч 5-го тура Первой лиги между «Минаем» и тернопольской «Нивой» (0:2):

«Минай» обратился в комитет этики и честной игры с подозрением, что их игроки играли нечестно. Попросили специалистов проверить, было ли подозрительное движение ставок/коэффициентов. На букмекерских рынках, где можно было ставить существенные деньги, этого матча даже не было в линии. Анализ показал, что никаких других подозрительных движений не было. Вся собранная информация была передана сотрудниками службы внутренних расследований противоправного поведения участников футбольных соревнований в «Минай».

Напомним, «Минай» даже проводил внутреннее расследование, потому что подозревал своих футболистов в умышленной «сдаче» игры.