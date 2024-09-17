Металлист 1925 выиграл с ван Леувеном и голом Юрченко, а ЮКСА забила 5

15-16 сентября состоялись матчи седьмого тура Первой лиги Украины. Тур получился богатым событиями. Порадовали команды результативностью (22 гола на 7 поединков). В играх были зафиксированы три дубля.

Третью победу в сезоне оформила Буковина, которая обыграла Металлист. Стоит отметить, что подопечные Валерия Кривенцова снова занесли в свой актив викторию со счетом 1:0. В шестой раз подряд одержал победу Агробизнес, который оказался сильнее тернопольской Нивы на ее поле. Коллектив из Волочиска выиграл встречу со счетом 3:2. К слову, после этого поражения стало известно, что Ниву возглавил Юрий Вирт, который озвучил амбициозные задачи на этот сезон, а именно выход в УПЛ.

В очередной раз порадовал своих фанатов Эпицентр. С дублем Даниила Кравчука команда Сергея Нагорняка на этот раз обыграла со счетом 3:0 в родных стенах Прикарпатье. Отметим, что Эпицентр опять не пропустил. В пяти стартовых поединках этого сезона коллектив из Хмельницкой области оставлял свои ворота «сухими» в пяти встречах из шести. Только Хуст два раза забивал Эпицентру, который тот матч выиграл со счетом 5:2.

ЮКСА разгромила в Киеве Диназ со счетом 5:0. В этой встрече впервые за команду из Вышгорода сыграл опытный вратарь Александр Бандура, который и пропустил все пять мячей. За ФК ЮКСА уже на первой минуте встречи отличился латиноамериканец Кастро по прозвищу «Парагвай», который забил экс-голкиперу Миная между ног. Затем взял слово Максим Казаков, который по итогу оформил дубль. Также в первом тайме был точен бразилец Гехейру по прозвищу «Вава». А в дополнительное время второго тайма еще один гол в ворота Диназа организовали бразильский легионер «Фого» и Богдан Мышенко, на которого и записали взятие ворот.

Мариуполь и Кудровка разошлись мировой 0:0, а вот Полтава с дублем Мисюры обыграла на своем поле Кремень в областном дерби. Во втором поединке подряд победил Металлист 1925 под руководством Патрика ван Леувена. На этот раз харьковчане переиграли со счетом 2:0 Викторию, благодаря голам экс-футболистов УПЛ Вячеслава Чурко и Владлена Юрченко. Отметим, что Металлист 1925 забивает по два мяча три матча кряду, а для бывшего полузащитника леверкузенского Байера Юрченко это уже третий гол в этом сезоне Первой лиги.

В турнирной таблице Группы А со стопроцентным показателем лидирует Агробизнес, у которого 18 очков, а вторым идет Эпицентр с 14 баллами в активе. Далее идут Буковина (10) и Нива (7). Лучшим голеадором Группы А и в целом Первой лиги на данный момент является 23-летний форвард Эпицентра Даниил Кравчук, у которого шесть забитых мячей в активе. По четыре раза забивали представитель Агробизнеса Максим Войтиховский и лидер Нивы Дмитрий Галадей. Также три автографа в воротах соперников у Василия Цюцюры из Прикарпатья.

В Группе Б вверху идут Полтава с 14 очками и ЮКСА с 13 баллами. На пятки им наступает Металлист 1925, у которого 9 очков. Также по 9 баллов у Виктории и Кудровки, которые находятся в первой пятерке. Лучшими снайперами Группы Б являются легионеры ФК ЮКСА, а именно «Парагвай» с 4 голами и «Вава» с 3 точными ударами, как и у Юрченко из Металлиста 1925.

Первая лига. Группа А. 7 тур

Металлист – Буковина – 0:1

Гол: Кольцов, 44 (с пенальти)

Нива (Тернополь) – Агробизнес – 2:3

Голы: Галадей, 57, Козак, 69 – Мудрый, 61 (автогол), Войтиховский, 83, Толочко, 89

Эпицентр – Прикарпатье – 3:0

Голы: Кравчук, 11, 28, Процив, 62

Нереализованный пенальти: Цюцюра, 64.

Первая лига. Группа Б. 7 тур

ЮКСА – Диназ – 5:0

Голы: Кастро, 1, Казаков, 7, 31, Гехейру, 23, Мышенко, 90+3.

Мариуполь – Кудровка – 0:0

Полтава – Кремень – 4:2

Голы: Мисюра, 37, 45+3, Боровский, 69 (автогол), Марусич, 83 – Дихтярук, 74, Молько, 59.

Металлист 1925 – Виктория – 2:0

Голы: Юрченко, 16, Чурко, 75 (с пенальти).

В следующем туре, который состоится 20-22 сентября, центральным матчем будет поединок Агробизнес – Эпицентр. Интересным обещает быть противостояние экс-команд УПЛ Миная и Металлиста. Юрий Вирт на посту главного тренера Нивы дебютирует в выездной встрече против Подолья.

В битве аутсайдеров сойдутся Диназ и Кремень. ЮКСА с результативными «Парагваем», «Вава» и «Фого» отправится в Запорожье на матч с Металлургом. Металлист 1925 встретится с Кудровкой, а Полтава и Мариуполь сыграют «муниципальное дерби».