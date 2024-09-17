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  4. АЛИССОН: «Все устали от увеличения количества матчей»
Англия
17 сентября 2024, 15:55 |
323
0

АЛИССОН: «Все устали от увеличения количества матчей»

Голкипер «Ливерпуля» – о постоянном расширении футбольного календаря

17 сентября 2024, 15:55 |
323
0
АЛИССОН: «Все устали от увеличения количества матчей»
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон

Голкипер «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алиссон Беккер поделился своим мнением по поводу постоянного расширения футбольного календаря:

«Иногда никто не спрашивает игроков, что они думают об увеличении количества игр. Возможно, наше мнение не имеет значения, но все знают, что мы думаем об увеличении количества матчей. Все от этого устали. Мы понимаем, что на нашей стороне СМИ и телевидение, на нашей стороне УЕФА, ФИФА, Премьер-лига и другие национальные соревнования. Мы не глупые, мы это понимаем.

Мы понимаем, что люди хотят больше игр, но было бы разумно, если бы все эти стороны, о которых я упомянул, и люди, отвечающие за составление календаря, сели вместе и выслушали все стороны, в том числе и игроков. Да, многие футболисты уже говорили об этом, нам просто нужно, чтобы нас выслушали. Если ты уставший, ты не можешь соревноваться на высоком уровне. Я хочу выкладываться на полную во всех играх, в которых я играю. Пока не похоже, что мы близки к решению проблемы ради футбола и ради игроков».

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Алиссон Ливерпуль
Олег Дидух Источник: BBC
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