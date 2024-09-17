Что случилось? Защитника Боснии и Герцеговины навсегда исключили из сборной

Федерация футбола Боснии и Герцеговины официально сообщила о том, что 25-летний защитник «Шеффилд Юнайтед» Анел Ахмедходжич навсегда отстранен от матчей за национальную сборную.

Причиной такого решения стал временный отказ Ахмедходжича от матчей за сборную. Также он публично раскритиковал медиков команды, назвав их подход к работе «легкомысленным и дилетантским».

Ахмедходжич считает, что именно по их вине он получил рецидив травмы в матче отбора на Евро-2024 против Люксембурга. Врачи ошиблись, посчитав, что игрок готов к матчу.

Суммарно за сборную Боснии и Герцеговины Ахмедходжич успел провести 24 матча и забил 1 гол.