Реал летом планирует подписать 3 суперзвезд АПЛ. Известно, кого именно

Мадридский «Реал» планирует масштабное усиление состава летом 2025 года, сообщает издание The Independent.

По информации источника, королевский клуб нацелился на трех звездных футболистов из Английской Премьер-лиги: Родри («Манчестер Сити»), Трента Александер-Арнольда («Ливерпуль») и Вильяма Салиба («Арсенал»).

Отмечается, что Вильям Салиба считается наиболее сложной целью, поэтому для него нашли альтернативу. В случае неудачи в переговорах по французу «сливочные» попытаются подписать Кристиана Ромеро из «Тоттенхэма».

Ранее сообщалось, что «Реал» уже договорился о переходе Трента Александер-Арнольда на правах свободного агента.