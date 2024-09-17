Реал летом планирует подписать 3 суперзвезд АПЛ. Известно, кого именно
Королевский клуб нацелился на Трента, Родри и Ромеро или Салиба
Мадридский «Реал» планирует масштабное усиление состава летом 2025 года, сообщает издание The Independent.
По информации источника, королевский клуб нацелился на трех звездных футболистов из Английской Премьер-лиги: Родри («Манчестер Сити»), Трента Александер-Арнольда («Ливерпуль») и Вильяма Салиба («Арсенал»).
Отмечается, что Вильям Салиба считается наиболее сложной целью, поэтому для него нашли альтернативу. В случае неудачи в переговорах по французу «сливочные» попытаются подписать Кристиана Ромеро из «Тоттенхэма».
Ранее сообщалось, что «Реал» уже договорился о переходе Трента Александер-Арнольда на правах свободного агента.
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