Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал летом планирует подписать 3 суперзвезд АПЛ. Известно, кого именно
Испания
17 сентября 2024, 15:44 | Обновлено 17 сентября 2024, 16:44
1385
2

Реал летом планирует подписать 3 суперзвезд АПЛ. Известно, кого именно

Королевский клуб нацелился на Трента, Родри и Ромеро или Салиба

17 сентября 2024, 15:44 | Обновлено 17 сентября 2024, 16:44
1385
2
Реал летом планирует подписать 3 суперзвезд АПЛ. Известно, кого именно
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

Мадридский «Реал» планирует масштабное усиление состава летом 2025 года, сообщает издание The Independent.

По информации источника, королевский клуб нацелился на трех звездных футболистов из Английской Премьер-лиги: Родри («Манчестер Сити»), Трента Александер-Арнольда («Ливерпуль») и Вильяма Салиба («Арсенал»).

Отмечается, что Вильям Салиба считается наиболее сложной целью, поэтому для него нашли альтернативу. В случае неудачи в переговорах по французу «сливочные» попытаются подписать Кристиана Ромеро из «Тоттенхэма».

Ранее сообщалось, что «Реал» уже договорился о переходе Трента Александер-Арнольда на правах свободного агента.

По теме:
АЛИССОН: «Все устали от увеличения количества матчей»
Бывший вратарь сборной Украины рассказал, сколько лет будет играть Куртуа
Экс-форвард МЮ и сборной Франции перейдет в греческий клуб
Трент Александер-Арнольд Родри Кристиан Ромеро Вильям Салиба Арсенал Лондон Тоттенхэм Манчестер Сити Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Реал Мадрид свободный агент
Дмитро Вербинський Источник: The Independent
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бавария – Динамо Загреб. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 17 сентября 2024, 15:38 0
Бавария – Динамо Загреб. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Бавария – Динамо Загреб. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 17 сентября в 22:00 по Киеву

Усик высказался о чувствах Фьюри, который лишился реванша за абсолют
Бокс | 17 сентября 2024, 08:19 0
Усик высказался о чувствах Фьюри, который лишился реванша за абсолют
Усик высказался о чувствах Фьюри, который лишился реванша за абсолют

Украинец – об отказе от пояса IBF

Челси принял жесткое решение относительно будущего Мудрика. Это не аренда
Футбол | 17.09.2024, 07:33
Челси принял жесткое решение относительно будущего Мудрика. Это не аренда
Челси принял жесткое решение относительно будущего Мудрика. Это не аренда
«Становится труднее». Срна назвал причину провального старта Шахтера в УПЛ
Футбол | 17.09.2024, 13:15
«Становится труднее». Срна назвал причину провального старта Шахтера в УПЛ
«Становится труднее». Срна назвал причину провального старта Шахтера в УПЛ
Мудрик будет играть в Серии А? Челси рассматривает его обмен на мегазвезду
Футбол | 16.09.2024, 21:10
Мудрик будет играть в Серии А? Челси рассматривает его обмен на мегазвезду
Мудрик будет играть в Серии А? Челси рассматривает его обмен на мегазвезду
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DaVinci
Саліба в обмін на Тчуамені. І всі у виграші будуть. Бо трансфер Родрі заставить прощатися з кимось Реалу
Ответить
0
Boodya
Ех, знову не Судаков(
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известно, почему так долго не засчитывали гол Довбика
Известно, почему так долго не засчитывали гол Довбика
15.09.2024, 16:42
Футбол
Ларри Холмс назвал современного боксера, который бы победил Майка Тайсона 
Ларри Холмс назвал современного боксера, который бы победил Майка Тайсона 
16.09.2024, 00:10
Бокс
Шахматная Олимпиада. Пономарев принес Украине победу над Черногорией
Шахматная Олимпиада. Пономарев принес Украине победу над Черногорией
16.09.2024, 23:23 1
Другие виды
Не Мухаммед Али. Фрэнк Уоррен назвал лучшего боксера в истории
Не Мухаммед Али. Фрэнк Уоррен назвал лучшего боксера в истории
16.09.2024, 00:16 2
Бокс
Не Зидан, Роналдиньо и Анри. Назван лучший футболист 2000-х годов
Не Зидан, Роналдиньо и Анри. Назван лучший футболист 2000-х годов
16.09.2024, 01:13
Футбол
Стали известны оценки Довбика и Малиновского в матче Ромы против Дженоа
Стали известны оценки Довбика и Малиновского в матче Ромы против Дженоа
15.09.2024, 16:16 2
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Сейчас мне тяжело ходить»
Майк ТАЙСОН: «Сейчас мне тяжело ходить»
16.09.2024, 19:01 2
Бокс
Неймар рассказал бразильцам Реала всю правду об игре вместе с Мбаппе
Неймар рассказал бразильцам Реала всю правду об игре вместе с Мбаппе
16.09.2024, 03:26 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем