ФОТО. Барселона презентовала третью форму на сезон

«Барселона» совместно со своим техническим спонсором, американским брендом «Nike», презентовал третий комплект формы на сезон 2024/2025.

Футболки выполнены в непривычных для «Барселоны» цветах – двух разных оттенках светло-зеленого. Знаменитый логотип «Nike» расположен вертикально, как и на третьих комплектах формы других клубов, для которых американский бренд изготовляет экипировку.