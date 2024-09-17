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Испания
17 сентября 2024, 14:46 | Обновлено 17 сентября 2024, 14:51
148
0

ФОТО. Барселона презентовала третью форму на сезон

Каталонцы будут играть в светло-зеленом

17 сентября 2024, 14:46 | Обновлено 17 сентября 2024, 14:51
148
0
ФОТО. Барселона презентовала третью форму на сезон
ФК Барселона

«Барселона» совместно со своим техническим спонсором, американским брендом «Nike», презентовал третий комплект формы на сезон 2024/2025.

Футболки выполнены в непривычных для «Барселоны» цветах – двух разных оттенках светло-зеленого. Знаменитый логотип «Nike» расположен вертикально, как и на третьих комплектах формы других клубов, для которых американский бренд изготовляет экипировку.

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Барселона Nike игровая форма фото
Олег Дидух Источник: ФК Барселона
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