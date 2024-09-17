Испания17 сентября 2024, 14:46 | Обновлено 17 сентября 2024, 14:51
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ФОТО. Барселона презентовала третью форму на сезон
Каталонцы будут играть в светло-зеленом
17 сентября 2024, 14:46 | Обновлено 17 сентября 2024, 14:51
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«Барселона» совместно со своим техническим спонсором, американским брендом «Nike», презентовал третий комплект формы на сезон 2024/2025.
Футболки выполнены в непривычных для «Барселоны» цветах – двух разных оттенках светло-зеленого. Знаменитый логотип «Nike» расположен вертикально, как и на третьих комплектах формы других клубов, для которых американский бренд изготовляет экипировку.
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