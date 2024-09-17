Луческу назвал 3 украинцев из Шахтера, которые готовы играть в топ-лигах
Бывший тренер «Шахтера» выделил Бондаренко, Судакова и Матвиенко
Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу назвал 3 украинских футболистов, которые готовы играть в европейских топ-5 лигах:
«Кто из «Шахтера» готов играть в топ-5 европейских лиг? Кроме Артема Бондаренко, есть Георгий Судаков, 22-летний полузащитник, а еще – защитник Николай Матвиенко».
Напомним, кроме «Шахтера», Мирча Луческу в Украине возглавлял киевское «Динамо».
Ранее спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна рассказал, как клубу удается подписывать бразильских игроков во время полномасштабной войны в Украине.
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