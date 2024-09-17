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  4. Луческу назвал 3 украинцев из Шахтера, которые готовы играть в топ-лигах
Украина. Премьер лига
17 сентября 2024, 14:59 | Обновлено 17 сентября 2024, 15:01
816
3

Луческу назвал 3 украинцев из Шахтера, которые готовы играть в топ-лигах

Бывший тренер «Шахтера» выделил Бондаренко, Судакова и Матвиенко

17 сентября 2024, 14:59 | Обновлено 17 сентября 2024, 15:01
816
3
Луческу назвал 3 украинцев из Шахтера, которые готовы играть в топ-лигах
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу назвал 3 украинских футболистов, которые готовы играть в европейских топ-5 лигах:

«Кто из «Шахтера» готов играть в топ-5 европейских лиг? Кроме Артема Бондаренко, есть Георгий Судаков, 22-летний полузащитник, а еще – защитник Николай Матвиенко».

Напомним, кроме «Шахтера», Мирча Луческу в Украине возглавлял киевское «Динамо».

Ранее спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна рассказал, как клубу удается подписывать бразильских игроков во время полномасштабной войны в Украине.

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Артем Бондаренко Георгий Судаков Николай Матвиенко Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Мирча Луческу
Дмитро Вербинський Источник: Corriere dello Sport
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Комментарии 3
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Boodya
Матвієнко найготовніший зі всіх.
Ляпи за збірну не дадуть сп.здіти😂
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0
movkli
Коля Матвиенко кожні 3 місяці грає по 2-3 матчи проти гравців з топ Ліг, в середному привозить 2-3 мячи в свої ворота
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0
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