«Он замечательный игрок, но...» Луческу – о перспективах Довбика в Роме

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу, известный работой с украинскими «Динамо» и «Шахтером», высказался об украинском нападающем «Ромы» Артеме Довбике.

«Я тренировал его, он хороший парень и отличный футболист. Довбику понадобится время, чтобы адаптироваться в команде. Он забивает голы и имеет отличный удар», – сказал бывший наставник «Шахтера» и «Динамо».

Напомним, «Рома» подписала Артема Довбика в августе 2024 года за 30.5+6 миллионов евро. В 4 первых матчах за «волков» 27-летний футболист забил один гол.