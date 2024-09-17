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  4. «Он замечательный игрок, но...» Луческу – о перспективах Довбика в Роме
Италия
17 сентября 2024, 14:18 |
1256
9

«Он замечательный игрок, но...» Луческу – о перспективах Довбика в Роме

Именитый тренер считает, что Артему нужно время на адаптацию

17 сентября 2024, 14:18 |
1256
9
«Он замечательный игрок, но...» Луческу – о перспективах Довбика в Роме
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу, известный работой с украинскими «Динамо» и «Шахтером», высказался об украинском нападающем «Ромы» Артеме Довбике.

«Я тренировал его, он хороший парень и отличный футболист. Довбику понадобится время, чтобы адаптироваться в команде. Он забивает голы и имеет отличный удар», – сказал бывший наставник «Шахтера» и «Динамо».

Напомним, «Рома» подписала Артема Довбика в августе 2024 года за 30.5+6 миллионов евро. В 4 первых матчах за «волков» 27-летний футболист забил один гол.

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Мирча Луческу Артем Довбик Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A
Дмитро Олійник Источник: Tuttomercatoweb
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Комментарии 9
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John Evans
Він його в Динамо тренував Довбик був на перегляді 
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+2
SHN
О! Пошли возмущения. Я тоже его тренировал в футбольном менеджере) Вот и Мирча поигрывает на досуге
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0
Boodya
А де він його тренував, підкажіть будь ласка)
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
LexХХХ
А де він його тренував?🤔
Ответить
0
Віталій Ткачук
Дідові скільки років? Йому правнуків няньчити, а не тренувати і пиздякати як хто має грати.
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
John Evans
Підтримував форму з Динамо перед збірною вибачте 
Ответить
-1
Vitalik Melnik
Щоб вашу мать, ще одного трупака будем слухати?? Маркевич 2
Ответить
-1
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