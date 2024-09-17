Цифры и факты. Важнейшие события 6-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 6-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Динамо» после 6-летнего перерыва 10-й раз в истории начинает чемпионат с четырех побед, повторяя рекорд УПЛ, принадлежащий «Шахтеру».

Бело-синие 3-й раз подряд берут верх над «Зарей», забив в общей сложности 7 мячей и не пропустив ни одного.

Киевляне празднуют 6-ю викторию кряду (мячи 13-4), а на чужих полях – 4-ю (мячи 9-3).

Динамовцы одерживают 30-ю победу под руководством Александра Шовковского (ЧУ - 27, ЕК - 3).

Общая безничейная серия «Динамо» достигает 13 игр (+12-1), а гостевая – 10 (+9-1).

Киевляне забивают в гостях у луганчан 13 матчей подряд.

Виталий Буяльский, 7-й раз поразивший ворота «Зари», становится автором 50-го гола бело-синих в гостевых баталиях с черно-бело-красными.

Виталий Буяльский забивает 75-й мяч в динамовских рядах (ЧУ – 59, КУ – 1, СК – 1, ЕК – 14).

«Динамо» проводит 500-й сухой матч в чемпионатах Украины, а Георгий Бущан – 70-й в карьере (ЧУ – 54, КУ – 3, ЕК – 10, СУ – 3).

50-й поединок в УПЛ в составе киевлян проводит Владислав Кабаев.

Безничейная домашняя серия «Шахтера» достигает 11 игр (+10-1).

Артем Бондаренко, который стал 20-м игроком оранжево-черных исполнившим «трюк со шляпой» в УПЛ, оформляет 25-й хет-трик горняков в чемпионатах Украины.

35-й мяч в украинской карьере забивает Данила Сикан (ЧУ – 28, КУ – 2, ЕК – 4, СУ – 1), 25-й – Александр Зубков (ЧУ – 20, КУ – 1, ЕК – 2, СУ – 2).

30-й мяч за «Шахтер» забивает Данила Сикан (ЧУ – 24, КУ – 2, ЕК – 4), 20-й – Артем Бондаренко (ЧУ – 17, КУ – 2, ЕК – 1), 15-й – Александр Зубков (ЧУ – 12, КУ – 1, ЕК – 2).

1-й матч в качестве капитана горняков проводит Александр Зубков.

«Карпаты» терпят первое крупное поражение в элитном дивизионе.

«Александрия» завершает победную серию из 5 игр (мячи 13-5), а «Оболонь» – «рекордную» проигрышную из 4-х (мячи 0-12).

Черно-желто-зеленые, которые проводили 350-й матч в элитном дивизионе, подписывают 60-ю мировую с хозяевами.

Подопечные Руслана Ротаня не знают поражений 10 игр подряд (+6=4).

Артем Козак становится 200-м игроком, выступавшим за «Александрию» в чемпионатах Украины.

«Оболонь» вносит несколько правок в таблицу клубных «достижений», продлив безголевую серию - до 473 минут, общую безвыигрышную – до 9 матчей (=3-6), а домашнюю – до 6 (=3-3).

«Пивовары» прерывают свою «рекордную» серию с пропущенными мячами, которая составила 7 матчей. Последний раз они играли на «ноль» 11 мая 2024 года – 0:0 дома с «Рухом».

«Полесье» одерживает 10-ю победу на своем поле.

Житомиряне, которые отпраздновали 3-ю викторию кряду (мячи 10-2), не знают поражений 10 матчей подряд (+7=3).

Подопечные Имада Ашура обновляют три личных рекорда, продлив общую голевую серию до 10 игр, забивную домашнюю – до 9, а беспроигрышную в родных стенах – до 7 (+5=2).

ФК Полесье

Алексей Гуцуляк становится автором 50-го гола «Полесья» в элитном дивизионе.

20-й матч на тренерском посту в чемпионатах Украины проводит Олег Шандрук (+5=5-10, 20-29).

«Колос» продлевает свою «рекордную» домашнюю серию без побед до 10 игр (=4-6).

ЛНЗ завершает рекордную безничейную серию, которая составила 12 матчей (+8-4). Последний раз «сиреневые» делили очки с соперниками 8 апреля 2024 года – 1:1 в гостях с «Динамо.

Черкасщане пропускают в гостях 8 игр кряду, обновляя клубное «достижение».

«Черноморец» проводит 400-й матч в родных стенах.

Одесситы продлевают общую безничейную серию до 19 игр (+4-15), а домашнюю – до 15 (+6-9), устанавливая новый личный рекорд.

Александр Бабич празднует 50-ю викторию во всех турнирах (ЧУ – 43, КУ – 6, ЕК – 1).

ФК Черноморец. Александр Бабич

18-летний Александр Пшеничнюк становится автором 150-го гола команд Бабича в УПЛ.

«Кривбасс» проводит 80-й сухой матч в гостях.

10-й мяч в чемпионатах Украины в рядах криворожцев забивает Максим Задерака.

«Ворскла» проводит «рекордный» для УПЛ 120-й безголевой матч на своем поле.

«Рух» подписывает 20-ю мировую под руководством Виталия Пономарева.

Сухая серия желто-черных достигает 270 минут.

50-й матч в чемпионатах Украины проводит Ярослав Богунов («Ингулец»), 1-й – Джованни Боливар, Илир Красники (оба – «Колос»), Брунинью («Карпаты»), Лука Лацабидзе («Черноморец»), Матей Матич («Полесье») и Брайан Себальос («Динамо»).

В 4-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Артем Козак («Александрия»), в 3-м – Петр Стасюк («Оболонь»), во 2-м – Богдан Кобзарь («Левый берег»), Эдуард Козик («Колос»), Максим Мельниченко («Полесье») и Евгений Скиба («Черноморец»).

25-й мяч в УПЛ забивает Артем Бондаренко, 20-й – Александр Зубков, 10-й – Амбросий Чачуа, 1-й – Францис Момо (в 4-й игре) и Александр Пшеничнюк (в 6-й).

В 4-й команде элиты открывает голевой счет Максим Третьяков («Колос»), в 3-й – Евгений Подлепенец («Карпаты»), во 2-й – Максим Брагару («Динамо»).

2-й хет-трик в чемпионатах Украины делает Артем Бондаренко.

Артем Бондаренко становится автором 100-го гола сезона 2024/25 (первый в ворота «Карпат»), Данила Сикан – 50-го хозяев, а Виталий Буяльский – 50-го гостей.

4-ю игру подряд не уходит с поля без забитых мячей Александр Назаренко, 3-ю – Алексей Гуцуляк.

15-й сухой матч в чемпионатах Украины проводит Павел Исенко, 10-й – Артур Рудько, 5-й – Георгий Ермаков.

6-ю красную карточку в УПЛ зарабатывает Александр Скляр, 1-ю – Максим Мельничук (в 28-й игре).

10-й поединок в элитном дивизионе проводит арбитр из Харькова Александр Афанасьев, 1-й – Олег Когут из Тернополя.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ