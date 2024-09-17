Полный боекомплект. Рух начал подготовку к матчу с Динамо

В 7 туре чемпионата Украины большой интерес вызывает поединок в Киеве, где футболисты «Динамо» будут принимать «Рух».

Как стало известно Sport.ua, львовяне сразу после возвращения из Полтавы, где выясняли отношения с «Ворсклой», начали подготовку к противостоянию с грандом украинского футбола.

По имеющимся данным, в общей группе занимаются не только Марко Сапуга, Юрий Климчук и Фредди Плюмен, но и Денис Слюсар, который из-за простуды не ездил в Полтаву. Они имеют все шансы попасть в заявку на матч с динамовцами.

Также два игрока «Руха» в поединке с «Ворсклой» получили незначительные повреждения, но они уже успели восстановиться.

Поединок «Динамо» – «Рух» начнется в Киеве 21 сентября в 18.00.

Ранее тренер-эксперт Руслан Забранский отметил одну особенность в игре «Динамо» против «Зари».