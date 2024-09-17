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  4. Александр РОМАНЧУК: «Дождались своего момента»
Украина. Премьер лига
17 сентября 2024, 12:22 |
180
0

Александр РОМАНЧУК: «Дождались своего момента»

Защитник «Кривбасса» прокомментировал победу над «Левым Берегом»

17 сентября 2024, 12:22 |
180
0
Александр РОМАНЧУК: «Дождались своего момента»
ФК Кривбасс. Александр Романчук

Защитник «Кривбасса» Александр Романчук прокомментировал победу над киевским «Левым Берегом» (1:0) в матче 6-го тура УПЛ.

– Прокомментируй пожалуйста игру.

– Эмоции положительные, мы выиграли этот непростой матч. Команда соперника навязала нам хорошую борьбу. Можно сказать, что они оборонялись большинство игры, и было тяжело пройти их. Но я рад, что команда выиграла, мы заработали три очка, поэтому только позитив сейчас в коллективе.

– Такой тяжелой игры вы и ожидали?

– Не могу сказать, что мы настраивались не на комбинационную игру. Мы знали, что должны делать, придерживаться своих планов. Знали, что соперник будет играть больше в простой футбол. Поэтому, я считаю, что мы не проиграли им в борьбе и, за счет того, было мало моментов у наших ворот. Своего момента мы дождались, забили.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев Левый Берег - Кривбасс Александр Романчук (1999)
Дмитро Вербинський Источник: ФК Кривбасс
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