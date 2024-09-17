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ITF
17 сентября 2024, 11:47 | Обновлено 17 сентября 2024, 12:22
185
1

Завацкая стартовала с победы на турнире в Болгарии

Катарина переиграла румынку Бару

17 сентября 2024, 11:47 | Обновлено 17 сентября 2024, 12:22
185
1
Завацкая стартовала с победы на турнире в Болгарии
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№172 WTA) начала выступления на грунтовом турнире ITF 75 в Пазарджике (Болгария).

В первом раунде украинка, имеющая 5-й номер посева, встретилась с Ириной Барой из Румынии (№242 WTA) и одержала победу в двух сетах.

ITF Пазарджик. Первый раунд

Ирина Бара (Румыния) – Катарина Завацкая (Украина, 5) – 3:6, 1:6

Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

Во втором раунде – 1/8 финала – Завацкая встретится с победительницей встречи между испанкой Гиомар Де Реалесой и Аминой Аншбой.

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Катарина Завацкая Ирина Бара
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Falko
Фоточка хороша, підтримую )
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