Завацкая стартовала с победы на турнире в Болгарии
Катарина переиграла румынку Бару
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№172 WTA) начала выступления на грунтовом турнире ITF 75 в Пазарджике (Болгария).
В первом раунде украинка, имеющая 5-й номер посева, встретилась с Ириной Барой из Румынии (№242 WTA) и одержала победу в двух сетах.
ITF Пазарджик. Первый раунд
Ирина Бара (Румыния) – Катарина Завацкая (Украина, 5) – 3:6, 1:6
Встреча продолжалась 1 час 16 минут.
Во втором раунде – 1/8 финала – Завацкая встретится с победительницей встречи между испанкой Гиомар Де Реалесой и Аминой Аншбой.
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