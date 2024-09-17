Завацкая стартовала с победы на турнире в Болгарии

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№172 WTA) начала выступления на грунтовом турнире ITF 75 в Пазарджике (Болгария).

В первом раунде украинка, имеющая 5-й номер посева, встретилась с Ириной Барой из Румынии (№242 WTA) и одержала победу в двух сетах.

ITF Пазарджик. Первый раунд

Ирина Бара (Румыния) – Катарина Завацкая (Украина, 5) – 3:6, 1:6

Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

Во втором раунде – 1/8 финала – Завацкая встретится с победительницей встречи между испанкой Гиомар Де Реалесой и Аминой Аншбой.