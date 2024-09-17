Артур МИКИТИШИН: «Победа всегда поднимает настроение»

Полузащитник «Кривбасса» Артур Микитишин прокомментировал победу над киевским «Левым Берегом» (1:0) в матче 6-го тура УПЛ.

– Артур, каким получился матч?

– Я очень благодарен команде, ведь она сегодня очень старалась для этого результата. Сегодня было очень много борьбы, мы ее не проиграли. Тренеры отмечали, что соперник – боевая команда, ведь они только вышли в УПЛ и будут биться; будет много верховой борьбы. Мы это знали, к этому готовились. Кое-что у нас сначала не получалось, но потом мы взяли мяч под контроль, истощили соперника и вырвали победу. Я очень рад.

– В чем причины небольшого количества моментов, особенно ударов в створ ворот?

– Можно посмотреть по таблице: у них не так много пропущенных голов. Это очень хорошая команда, которая умеет обороняться. Они проиграли только одну встречу со счетом 0:3, а с другими пропускали только по одному голу, с тем же «Шахтером». Да, было трудно, но мы смогли забить, поэтому спасибо команде за результат.

– Макс Задерака – настоящий джокер. Как его поздравили в раздевалке?

– Да, он зашел после интервью, мы всей командой его подняли, и начали кричать: «Задерака!».

– Победа даст эмоциональный толчок команде, улучшит атмосферу и психологическое состояние команды?

– Да, конечно. Победа всегда поднимает настроение. Добавляет уверенности на тренировке, на матчах, ведь ты видишь, что вы можете побеждать любую команду. Каждая победа дает положительный результат.