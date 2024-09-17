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  4. Ярослав КАРАБИН: «Ворскла навязала серьезную борьбу»
Украина. Премьер лига
17 сентября 2024, 10:49 |
167
0

Ярослав КАРАБИН: «Ворскла навязала серьезную борьбу»

Нападающий «Руха» прокомментировал ничью с «Ворсклой»

17 сентября 2024, 10:49 |
167
0
Ярослав КАРАБИН: «Ворскла навязала серьезную борьбу»
ФК Рух. Ярослав Карабин

Нападающий львовского «Руха» Ярослав Карабин прокомментировал ничью с полтавской «Ворсклой» (0:0) в матче 6-го тура УПЛ:

«Сегодня игра давалась нам тяжело. Не в последнюю очередь из-за, мягко говоря, не идеального поля в Полтаве. На разминке мы адаптировались к газону, но во время игры мяч все равно делал непредсказуемые отскоки. В то же время «Ворскла» – непростой соперник, который навязал «Руху» серьезную борьбу. Я и другие сборники восстановились к этому матчу. Мне, пожалуй, было легче, ведь я не сыграл в матчах за молодежку, поэтому был в лучших кондициях и чувствовал себя прекрасно. Поэтому не думаю, что это как-то повлияло на нашу игру.

Нам не удалось создать действительно острых моментов вблизи ворот полтавчан. Мы слишком медленно двигали мяч, не обостряли впереди. Соперник низко оборонялся и нам было трудно конструировать свои атаки. Есть разочарование после игры с «Ворсклой». Конечно, хочется побеждать в каждом матче. Но ничья это также неплохо. Надо сделать правильные выводы и двигаться дальше. Впереди у нас выездной матч с «Динамо» и в Киеве у нас также будет непростой поединок».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Рух Львов Ворскла - Рух Ярослав Карабин
Дмитро Вербинський Источник: ФК Рух Львов
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