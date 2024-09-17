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  4. Катарина Завацкая – Ирина Бара. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
17 сентября 2024, 10:05 |
441
1

Катарина Завацкая – Ирина Бара. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Пазарджике

17 сентября 2024, 10:05 |
441
1
Катарина Завацкая – Ирина Бара. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

17 сентября украинская теннисистка Катарина Завацкая (№172 WTA) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 75 в Пазарджике (Болгария).

В первом раунде украинка сразится против Ирины Бары из Румынии (№242 WTA). Время начала поединка – 10:05 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 8-я встреча теннисисток, украинка выиграла 3 матча.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Гиомар Маристани Сулета Де Реалес (№206 WTA) или Амины Аншбы (№441 WTA).

📺 Видеотрансляция

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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C.Пеклов
перемогла Катя доволі легко
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