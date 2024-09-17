Катарина Завацкая – Ирина Бара. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 сентября украинская теннисистка Катарина Завацкая (№172 WTA) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 75 в Пазарджике (Болгария).

В первом раунде украинка сразится против Ирины Бары из Румынии (№242 WTA). Время начала поединка – 10:05 по Киеву.

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Это будет 8-я встреча теннисисток, украинка выиграла 3 матча.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Гиомар Маристани Сулета Де Реалес (№206 WTA) или Амины Аншбы (№441 WTA).

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