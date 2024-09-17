ITF17 сентября 2024, 10:05 |
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Катарина Завацкая – Ирина Бара. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Пазарджике
17 сентября 2024, 10:05 |
441
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17 сентября украинская теннисистка Катарина Завацкая (№172 WTA) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 75 в Пазарджике (Болгария).
В первом раунде украинка сразится против Ирины Бары из Румынии (№242 WTA). Время начала поединка – 10:05 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 8-я встреча теннисисток, украинка выиграла 3 матча.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Гиомар Маристани Сулета Де Реалес (№206 WTA) или Амины Аншбы (№441 WTA).
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