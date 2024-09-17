Коуч киперов сборной Украины отреагировал на новый контракт Лунина с Реалом

«Реал» объявил о новом контракте с украинским вратарем Андреем Луниным, который получил договор до лета 2030 года. Минувший договор игрока истекал летом 2025 года.

Тренер вратарей сборной Украины Рустам Худжамов отреагировал на решение Лунина продлить соглашение с «королевским клубом»:

– Лунин показал в прошлом сезоне свой высокий потенциал, как по мне. Поэтому с футбольной точки зрения, я считаю, что решил он правильно. Это во-первых, а во-вторых – это его жизнь и только он ею распоряжается, это его карьера, и мои оценки ему ни к чему.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.