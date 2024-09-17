ЛАСК с Таловеровым проиграл дерби Линцу в чемпионате Австрии

В 6-м туре чемпионата Австрии ЛАСК проиграл городское дерби команде Линц (0:1).

Защитник сборной Украины Максим Таловеров вышел на замену за ЛАСК на 69-й минуте поединка. Его команда уступила со счетом 0:1.

Имея в активе всего 3 очка после 6 туров, ЛАСК занимает предпоследнюю, 11-ю строчку в турнирной таблице элитного дивизиона чемпионата Австрии.

Чемпионат Австрии

6-й тур, 14 сентября

Линц – ЛАСК – 1:0

Гол: Ронивалдо, 16

Турнирная таблица