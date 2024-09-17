Другие новости17 сентября 2024, 03:34 | Обновлено 17 сентября 2024, 03:57
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ЛАСК с Таловеровым проиграл дерби Линцу в чемпионате Австрии
Команда украинского защитника занимает 11-е место в турнирной таблице
17 сентября 2024, 03:34 | Обновлено 17 сентября 2024, 03:57
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В 6-м туре чемпионата Австрии ЛАСК проиграл городское дерби команде Линц (0:1).
Защитник сборной Украины Максим Таловеров вышел на замену за ЛАСК на 69-й минуте поединка. Его команда уступила со счетом 0:1.
Имея в активе всего 3 очка после 6 туров, ЛАСК занимает предпоследнюю, 11-ю строчку в турнирной таблице элитного дивизиона чемпионата Австрии.
Чемпионат Австрии
6-й тур, 14 сентября
Линц – ЛАСК – 1:0
Гол: Ронивалдо, 16
Турнирная таблица
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