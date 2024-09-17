Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛАСК с Таловеровым проиграл дерби Линцу в чемпионате Австрии
Другие новости
17 сентября 2024, 03:34 | Обновлено 17 сентября 2024, 03:57
23
0

ЛАСК с Таловеровым проиграл дерби Линцу в чемпионате Австрии

Команда украинского защитника занимает 11-е место в турнирной таблице

17 сентября 2024, 03:34 | Обновлено 17 сентября 2024, 03:57
23
0
ЛАСК с Таловеровым проиграл дерби Линцу в чемпионате Австрии
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

В 6-м туре чемпионата Австрии ЛАСК проиграл городское дерби команде Линц (0:1).

Защитник сборной Украины Максим Таловеров вышел на замену за ЛАСК на 69-й минуте поединка. Его команда уступила со счетом 0:1.

Имея в активе всего 3 очка после 6 туров, ЛАСК занимает предпоследнюю, 11-ю строчку в турнирной таблице элитного дивизиона чемпионата Австрии.

Чемпионат Австрии

6-й тур, 14 сентября

Линц – ЛАСК – 1:0

Гол: Ронивалдо, 16

Турнирная таблица

По теме:
Кабаев стал шестым дебютантом сборной Украины под руководством Реброва
Сборная Украины: Ребров в ответе за тех, кого приручил
ВИДЕО. Гол вратаря на 90+4 минуте спас австрийский клуб от поражения
чемпионат Австрии по футболу ЛАСК Максим Таловеров
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик будет играть в Серии А? Челси рассматривает его обмен на мегазвезду
Футбол | 16 сентября 2024, 21:10 21
Мудрик будет играть в Серии А? Челси рассматривает его обмен на мегазвезду
Мудрик будет играть в Серии А? Челси рассматривает его обмен на мегазвезду

Украинец может продолжить карьеру в миланском «Интере»

Реал Мадрид – Штутгарт. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 17 сентября 2024, 01:11 0
Реал Мадрид – Штутгарт. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Реал Мадрид – Штутгарт. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 17 сентября в 22:00 по Киеву

Динамо купило одного из игроков в обход Шовковского. Тренер не хотел его
Футбол | 16.09.2024, 14:16
Динамо купило одного из игроков в обход Шовковского. Тренер не хотел его
Динамо купило одного из игроков в обход Шовковского. Тренер не хотел его
Виталий Кличко рассказал, из-за чего его брат проиграл Джошуа в 2017 году
Бокс | 16.09.2024, 22:37
Виталий Кличко рассказал, из-за чего его брат проиграл Джошуа в 2017 году
Виталий Кличко рассказал, из-за чего его брат проиграл Джошуа в 2017 году
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Азербайджана
Авто/мото | 16.09.2024, 08:05
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Азербайджана
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Азербайджана
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известно, почему так долго не засчитывали гол Довбика
Известно, почему так долго не засчитывали гол Довбика
15.09.2024, 16:42
Футбол
Не Зидан, Роналдиньо и Анри. Назван лучший футболист 2000-х годов
Не Зидан, Роналдиньо и Анри. Назван лучший футболист 2000-х годов
16.09.2024, 01:13
Футбол
Василий КОБИН: «Некоторые игроки уже начали искать себе другую команду»
Василий КОБИН: «Некоторые игроки уже начали искать себе другую команду»
15.09.2024, 02:20 4
Футбол
Сауль Альварес – Эдгар Берланга. Нокдаун в 3-м раунде. Видеообзор боя
Сауль Альварес – Эдгар Берланга. Нокдаун в 3-м раунде. Видеообзор боя
15.09.2024, 10:47
Бокс
Холанд – все. Кейн побил рекорд норвежца в Бундеслиге
Холанд – все. Кейн побил рекорд норвежца в Бундеслиге
15.09.2024, 09:50 6
Футбол
Пихаленок назвал виновных в поражениях Украины от Албании и Чехии
Пихаленок назвал виновных в поражениях Украины от Албании и Чехии
15.09.2024, 13:28 2
Футбол
Конфликт в сборной Украины. Мудрик и Шапаренко не поделили 10-й номер
Конфликт в сборной Украины. Мудрик и Шапаренко не поделили 10-й номер
16.09.2024, 18:18 136
Футбол
«Я готов...» Джошуа признался, за кого будет болеть в реванше Усик – Фьюри
«Я готов...» Джошуа признался, за кого будет болеть в реванше Усик – Фьюри
16.09.2024, 08:43 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем