Леся Цуренко – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 сентября украинская теннисистка Леся Цуренко (№92 WTA) начнет выступления на хардовом турнире WTA 250 в Хуахине, Таиланд.

В первом раунде украинка сразится против четвертой сеяной польки Магды Линетт (№43 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после парного матча. Ориентировочное время начала поединка – 12:00 по Киеву.

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Это будет 4-я встреча теннисисток, украинка ведет со счетом 2:1.

В следующем раунде победительница поединка сразится против Мананчаи Савангкаев (№195 WTA) или Ребекки Шрамковой (№102 WTA).

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