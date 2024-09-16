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  4. Леся Цуренко – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
16 сентября 2024, 23:16 |
92
0

Леся Цуренко – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда в Хуахине

16 сентября 2024, 23:16 |
92
0
Леся Цуренко – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

17 сентября украинская теннисистка Леся Цуренко (№92 WTA) начнет выступления на хардовом турнире WTA 250 в Хуахине, Таиланд.

В первом раунде украинка сразится против четвертой сеяной польки Магды Линетт (№43 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после парного матча. Ориентировочное время начала поединка – 12:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 4-я встреча теннисисток, украинка ведет со счетом 2:1.

В следующем раунде победительница поединка сразится против Мананчаи Савангкаев (№195 WTA) или Ребекки Шрамковой (№102 WTA).

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смотреть онлайн WTA Хуахин Леся Цуренко Магда Линетт
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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