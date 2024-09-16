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Лига чемпионов
16 сентября 2024, 20:24 | Обновлено 16 сентября 2024, 20:47
63
0

ФОНСЕКА: «Мы не можем ошибиться против таких команд, как Ливерпуль»

Наставник Милана поделился своими мыслями о Ливерпуле под руководством Арне Слота

16 сентября 2024, 20:24 | Обновлено 16 сентября 2024, 20:47
63
0
ФОНСЕКА: «Мы не можем ошибиться против таких команд, как Ливерпуль»
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Вечером 17 сентября состоится 1-й матч группового этапа Лиги Чемпионов между «Миланом» и «Ливерпулем». Главный тренер итальянского клуба Паулу Фонсека оценил соперников:

«У них хорошая позиционная игра и сильные игроки, которых мы знаем. Чтобы победить, у нас должна быть идеальная защита. Мы не можем ошибиться против таких команд, как Ливерпуль. Если мы ошибемся – они убьют. Мы должны быть сильными в атаке и защите. Я вижу эту игру как возможность для команды доказать, что мы совершенствуемся. Встреча с «Ливерпулем» – это большая возможность, и она приносит нам что-то другое по сравнению с тем, к чему мы привыкли в Серии А».

Также, экс-коуч «Шахтера» рассказал разницу между «Ливерпулем» под руководством Юргена Клоппа и Арне Слота:

«Слот только что прибыл, и у них немного другие игроки. Я думаю, что есть много отличий от Клоппа, но также есть схожие черты, как то, как они защищаются. Они очень отличаются, когда играют на флангах, тогда как их отбор мяча и осуществление высокого прессинга достаточно похожи.

Фонсека возглавил «Милан» летом 2024 года. Под руководством португальского специалиста «россонери» выиграли 1 матч, 2 раза сыграли вничью и потерпели поражение 1 раз.

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Паулу Фонсека Милан Ливерпуль Лига чемпионов Милан - Ливерпуль
Іван Распутін Источник: The Mirror
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