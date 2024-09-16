Игорь КРАСНОПИР: «Цель Руха – быть в топ-3 УПЛ. Мечта – сборная Украины»

Форвард «Руха» Игорь Краснопир сказал, что команда по итогам сезона надеется быть в топ-3 чемпионата Украины, а сам игрок надеется получить вызов в сборную Украины.

«Мы в команде в этом сезоне хотим бороться за призовые места в УПЛ. И у нас все для этого есть. И это нормальная цель. Мы физически готовы, хорошо с ребятами друг друга понимаем на поле и будем улучшаться. Думаю, да, хотим и будем стараться бороться за призовые места».

«Мои личные цели? Не ставлю себе планку, сколько нужно забить. Нужно выходить и забивать в каждом матче. И, конечно, хочется попасть в сборную Украины, но все постепенно. Хочется не на один матч попасть в национальную команду», – сказал Краснопир.

В нынешнем сезоне игрок забил 4 гола и занимает второе место в списке бомбардиров сезона УПЛ.