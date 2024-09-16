Лига чемпионов16 сентября 2024, 19:46 | Обновлено 16 сентября 2024, 20:37
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4 вратаря в списке. Заявка Шахтера на матч первого тура Лиги чемпионов
Команда отправилась в Италию
16 сентября 2024, 19:46 | Обновлено 16 сентября 2024, 20:37
1018
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Шахтер отправился в Италию, где в среду команда сыграет в матче 1-го тура обновленной лиги чемпионов против Болоньи. Игра начнется в 19:45.
Наставник Марино Пушич определился с заявкой на матч, в которую внесли сразу четырех вратарей.
Для соперника это будет дебют в главном еврокубковом турнире. Другими соперниками Шахтера в основном раунде Лиги чемпионов будут Бавария, Боруссия Дортмунд, Аталанта, Арсенал, Янг Бойз, ПСВ, Брест.
Читайте также:ФОТО. Шахтер отправился в Болонью на матч Лиги чемпионов
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Ризнык совсем слабый стал. Ухи просит.
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