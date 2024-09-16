4 вратаря в списке. Заявка Шахтера на матч первого тура Лиги чемпионов

Шахтер отправился в Италию, где в среду команда сыграет в матче 1-го тура обновленной лиги чемпионов против Болоньи. Игра начнется в 19:45.

Наставник Марино Пушич определился с заявкой на матч, в которую внесли сразу четырех вратарей.

Для соперника это будет дебют в главном еврокубковом турнире. Другими соперниками Шахтера в основном раунде Лиги чемпионов будут Бавария, Боруссия Дортмунд, Аталанта, Арсенал, Янг Бойз, ПСВ, Брест.