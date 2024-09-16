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Лига чемпионов
16 сентября 2024, 19:46 | Обновлено 16 сентября 2024, 20:37
1018
2

4 вратаря в списке. Заявка Шахтера на матч первого тура Лиги чемпионов

Команда отправилась в Италию

16 сентября 2024, 19:46 | Обновлено 16 сентября 2024, 20:37
1018
2
4 вратаря в списке. Заявка Шахтера на матч первого тура Лиги чемпионов
ФК Шахтер

Шахтер отправился в Италию, где в среду команда сыграет в матче 1-го тура обновленной лиги чемпионов против Болоньи. Игра начнется в 19:45.

Наставник Марино Пушич определился с заявкой на матч, в которую внесли сразу четырех вратарей.

Для соперника это будет дебют в главном еврокубковом турнире. Другими соперниками Шахтера в основном раунде Лиги чемпионов будут Бавария, Боруссия Дортмунд, Аталанта, Арсенал, Янг Бойз, ПСВ, Брест.

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Шахтер Донецк Болонья Болонья - Шахтер Лига чемпионов заявка заявки на Лигу чемпионов
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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Ризнык совсем слабый стал.   Ухи просит.
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