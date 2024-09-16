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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Ювентуса вернулся в клуб в качестве функционера
Италия
16 сентября 2024, 18:55 |
300
0

ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Ювентуса вернулся в клуб в качестве функционера

Джорджо Кьеллини будет работать в туринском клубе

16 сентября 2024, 18:55 |
300
0
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Ювентуса вернулся в клуб в качестве функционера
Getty Images/Global Images Ukraine. Джорджо Кьеллини

«Ювентус» официально сообщил о возвращении в клубе своей легенды, бывшего защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини. Он будет занимать должность главы футбольного отделения клуба.

В сферу обязанностей Кьеллини будут входить отношения с другими клубами Серии А и Европы, а также с национальными сборными. Кьеллини будет подчиняться непосредственно генеральному директору «Ювентуса» Маурицио Сканавино.

Кьеллини выступал за «Ювентус» с 2004 по 2022 годы. Карьеру игрока 40-летний итальянец завершил год назад в составе клуба МЛС «Лос-Анджелес».

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Ювентус Джорджо Кьеллини
Олег Дидух Источник: ФК Ювентус
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