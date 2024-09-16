ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Ювентуса вернулся в клуб в качестве функционера

«Ювентус» официально сообщил о возвращении в клубе своей легенды, бывшего защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини. Он будет занимать должность главы футбольного отделения клуба.

В сферу обязанностей Кьеллини будут входить отношения с другими клубами Серии А и Европы, а также с национальными сборными. Кьеллини будет подчиняться непосредственно генеральному директору «Ювентуса» Маурицио Сканавино.

Кьеллини выступал за «Ювентус» с 2004 по 2022 годы. Карьеру игрока 40-летний итальянец завершил год назад в составе клуба МЛС «Лос-Анджелес».