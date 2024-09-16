В Рим прилетел владелец Ромы. Известны его цели и планы

Днем в понедельник, 16 сентября, в Риме приземлился частный самолет Дэна Фридкина – владельца местной «Ромы», цвета которой с лета этого года защищает украинец Артем Довбик.

Вместе с Фридкиным-старшим в Рим прилетел его сын Райан, который является вице-президентом «Ромы».

Сообщается, что прямо из аэропорта оба Фридкина отправились в Тригорию, где находится управленческий и технический персонал клуба. Американские владельцы хотят понять, что не работает в клубе с начала сезона, ведь «Рома» набрала всего 3 очка в первых четырех турах.

Источник утверждает, что положение главного тренера «волков» Даниэле Де Росси не находится под угрозой. Он пользуется самым высоким уважением у владельцев, и ультиматумов в его адрес нет, учитывая, что проект только начался после летнего рестайлинга, в ходе которого было подписано 12 новых игроков. Фридкины якобы лишь хотят, чтобы их близость к тренеру и команде дала коллективу положительный заряд.

Дэн и Райан Фридкин будут присутствовать 22 сентября на матче Серии А «Рома» – «Удинезе». До этого они хотят понять, какое настроение царит в раздевалке, а также поговорить с остальным руководством, чтобы попытаться придать и ему импульс.

Напомним, «Рома» в таблице чемпионата Италии занимает 16-е место.