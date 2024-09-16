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  4. Виктор ВАЦКО: «Динамо купило Герреро, а он не играет. Это просто смешно»
Украина. Премьер лига
16 сентября 2024, 18:11 |
2150
4

Виктор ВАЦКО: «Динамо купило Герреро, а он не играет. Это просто смешно»

Эксперт удивлен, что форвард не вышел на поле

16 сентября 2024, 18:11 |
2150
4
Виктор ВАЦКО: «Динамо купило Герреро, а он не играет. Это просто смешно»
ФК Динамо Киев. Эдуардо Герреро

Журналист Виктор Вацко удивлен, что новичок Динамо Эдуардо Герреро не вышел на матч против своей бывшей команды Зари. Сообщается, что клубы договорились о неучастии форварда и всех арендованных в этой встрече.

«Динамо никогда не было за то, чтобы разрешать играть арендованным. Они это четко прописывают. Но я этого принципа не понимаю, когда отдают игроков, которые не дотягивают по уровню, но запрещают играть. И тут забавно выглядит ситуация, когда купили, именно купили Герреро, но против бывшей команды он не играет. Это просто смешно».

«А Зарю уже можно Динамо-2 называть – 7 арендованных. Играют на стадионе Динамо, юношеская команда на базе Динамо работает. Проверенная и выгодная связь клубов», – сказал Вацко.

Киевляне выиграли со счетом 2:0.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Динамо Виктор Вацко Эдуардо Герреро
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
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mastorent
ахметовский прикормыш рассуждает о пагубном влиянии связей, кумовства и коррупции)
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+6
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andre_lui
А що рік пройшов? 
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+1
Джей Гетсбі
Йому просто треба адаптуватися,пізнати складну філософію гри Динамо,зрозуміти тактичні схеми Сашо,пограти в Динамо-2,потім в аренді,а потім... повернутися в Зорю
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-1
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