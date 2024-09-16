Виктор ВАЦКО: «Динамо купило Герреро, а он не играет. Это просто смешно»
Эксперт удивлен, что форвард не вышел на поле
Журналист Виктор Вацко удивлен, что новичок Динамо Эдуардо Герреро не вышел на матч против своей бывшей команды Зари. Сообщается, что клубы договорились о неучастии форварда и всех арендованных в этой встрече.
«Динамо никогда не было за то, чтобы разрешать играть арендованным. Они это четко прописывают. Но я этого принципа не понимаю, когда отдают игроков, которые не дотягивают по уровню, но запрещают играть. И тут забавно выглядит ситуация, когда купили, именно купили Герреро, но против бывшей команды он не играет. Это просто смешно».
«А Зарю уже можно Динамо-2 называть – 7 арендованных. Играют на стадионе Динамо, юношеская команда на базе Динамо работает. Проверенная и выгодная связь клубов», – сказал Вацко.
Киевляне выиграли со счетом 2:0.
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