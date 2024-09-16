Виктор ВАЦКО: «Динамо купило Герреро, а он не играет. Это просто смешно»

Журналист Виктор Вацко удивлен, что новичок Динамо Эдуардо Герреро не вышел на матч против своей бывшей команды Зари. Сообщается, что клубы договорились о неучастии форварда и всех арендованных в этой встрече.

«Динамо никогда не было за то, чтобы разрешать играть арендованным. Они это четко прописывают. Но я этого принципа не понимаю, когда отдают игроков, которые не дотягивают по уровню, но запрещают играть. И тут забавно выглядит ситуация, когда купили, именно купили Герреро, но против бывшей команды он не играет. Это просто смешно».

«А Зарю уже можно Динамо-2 называть – 7 арендованных. Играют на стадионе Динамо, юношеская команда на базе Динамо работает. Проверенная и выгодная связь клубов», – сказал Вацко.

Киевляне выиграли со счетом 2:0.