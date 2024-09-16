Известно, кто рассудит в ЛЧ Болонью и Шахтеру. Арбитру только 32
Судить матч с участием «горняков» будет Рохит Сагги
Стала известна судейская бригада матча 1-го тура основной стадии Лиги чемпионов между «Болоньей» и «Шахтером», который состоится в среду, 18 сентября.
Команды рассудит дебютант группового этапа Лиги чемпионов – норвежец Рохит Сагги.
Ему 32 года. За свою карьеру он отработал в 18 еврокубковых матчах, показал в них 86 желтых и три красные карточки, назначил два пенальти.
Ассистентами Сагги будут его соотечественники Мортен Йенсен и Андерс Олав Дале. Резервный арбитр – Сигурд Крингстад, который также из Норвегии.
За систему VAR будут отвечать французы – Жером Бризар (главный) и Вилли Делажо (ассистент).
Поединок «Болонья» – «Шахтер» начнется в 19:45 по киевскому времени в среду, 18 сентября.
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