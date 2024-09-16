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Лига чемпионов
16 сентября 2024, 17:17 | Обновлено 16 сентября 2024, 17:27
268
1

Известно, кто рассудит в ЛЧ Болонью и Шахтеру. Арбитру только 32

Судить матч с участием «горняков» будет Рохит Сагги

16 сентября 2024, 17:17 | Обновлено 16 сентября 2024, 17:27
268
1
Известно, кто рассудит в ЛЧ Болонью и Шахтеру. Арбитру только 32
Getty Images/Global Images Ukraine. Рохит Сагги

Стала известна судейская бригада матча 1-го тура основной стадии Лиги чемпионов между «Болоньей» и «Шахтером», который состоится в среду, 18 сентября.

Команды рассудит дебютант группового этапа Лиги чемпионов – норвежец Рохит Сагги.

Ему 32 года. За свою карьеру он отработал в 18 еврокубковых матчах, показал в них 86 желтых и три красные карточки, назначил два пенальти.

Ассистентами Сагги будут его соотечественники Мортен Йенсен и Андерс Олав Дале. Резервный арбитр – Сигурд Крингстад, который также из Норвегии.

За систему VAR будут отвечать французы – Жером Бризар (главный) и Вилли Делажо (ассистент).

Поединок «Болонья» – «Шахтер» начнется в 19:45 по киевскому времени в среду, 18 сентября.

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Юрій Остроумов Источник: УЕФА
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Андрій Заліщук
матч покаже Рохіт він чи Рахіт
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