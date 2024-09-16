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  4. Суперконтракт для Ямала. Барселона предложит игроку долгосрочное соглашение
Испания
16 сентября 2024, 15:28 | Обновлено 16 сентября 2024, 15:29
463
0

Суперконтракт для Ямала. Барселона предложит игроку долгосрочное соглашение

Каталонцы предложат испанскому вундеркинду новый контракт летом 2025 года

16 сентября 2024, 15:28 | Обновлено 16 сентября 2024, 15:29
463
0
Суперконтракт для Ямала. Барселона предложит игроку долгосрочное соглашение
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Испанский клуб «Барселона» летом 2025 года предложит долгосрочный контракт 17-летнему винггеру Ламниу Ямалу, сообщает Marca.

Как сообщает источник, новый контракт испанского вингера будет рассчитан до 2030 года. Новое соглашение предусматривает существенное увеличение заработной платы игрока.

Действующий контракт вингера был заключен в октябре 2023 года и действителен до лета 2026 года. По этому соглашению Ямал получает 1,5 миллиона евро в год.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 17-летнего вингера в 120 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Ямал провел за «Барселону» в Ла Лиге 37 матчей, забив 5 голов и отдал 5 голевых передач.

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Іван Распутін Источник: Marca
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