Суперконтракт для Ямала. Барселона предложит игроку долгосрочное соглашение
Каталонцы предложат испанскому вундеркинду новый контракт летом 2025 года
Испанский клуб «Барселона» летом 2025 года предложит долгосрочный контракт 17-летнему винггеру Ламниу Ямалу, сообщает Marca.
Как сообщает источник, новый контракт испанского вингера будет рассчитан до 2030 года. Новое соглашение предусматривает существенное увеличение заработной платы игрока.
Действующий контракт вингера был заключен в октябре 2023 года и действителен до лета 2026 года. По этому соглашению Ямал получает 1,5 миллиона евро в год.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 17-летнего вингера в 120 миллионов евро.
В сезоне 2023/24 Ямал провел за «Барселону» в Ла Лиге 37 матчей, забив 5 голов и отдал 5 голевых передач.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер Кривбасса – о матче 6-го тура УПЛ
Себальос успел дебютировать за киевский клуб