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  4. С английского гранда могут снять очки или исключить из АПЛ. Что случилось?
Англия
16 сентября 2024, 18:42 |
1182
2

С английского гранда могут снять очки или исключить из АПЛ. Что случилось?

«Манчестер Сити» обвиняют в нарушении правил ФФП 

16 сентября 2024, 18:42 |
1182
2
С английского гранда могут снять очки или исключить из АПЛ. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити

Действующего чемпиона АПЛ «Манчестер Сити» обвиняют в нарушении ФФП (финансового фэйр-плей).

По информации авторитетного издания The Telegraph, если вина «горожан» будет доказана, то клуб ждут жесткие санкции. Сейчас рассматривают два возможных наказания – с клуба могут на несколько сезонов снять очки, что сделает невозможным борьбу за титул АПЛ, другой вариант – «Сити» могут исключить из АПЛ и понизить в низший дивизион.

Клубы АПЛ в свою очередь хотят более жестких санкций для «Манчестер Сити», ведь после понижения в дивизионе «горожане» через сезон смогут снова претендовать на трофеи.

Сейчас «Манчестер Сити» лидирует в АПЛ, имея в активе 12 очков.

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Манчестер Сити санкции финансовый фейр-плей Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитро Олійник Источник: The Telegraph
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Комментарии 2
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Gargantua81
какая шикарная аналитическая статья
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+2
easterly
Особливо мріє про це арсєнал - дорогу розчистять, а в іншому судєйкі допоможуть, як в грі зі шпорами)
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-1
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