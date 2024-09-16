С английского гранда могут снять очки или исключить из АПЛ. Что случилось?

Действующего чемпиона АПЛ «Манчестер Сити» обвиняют в нарушении ФФП (финансового фэйр-плей).

По информации авторитетного издания The Telegraph, если вина «горожан» будет доказана, то клуб ждут жесткие санкции. Сейчас рассматривают два возможных наказания – с клуба могут на несколько сезонов снять очки, что сделает невозможным борьбу за титул АПЛ, другой вариант – «Сити» могут исключить из АПЛ и понизить в низший дивизион.

Клубы АПЛ в свою очередь хотят более жестких санкций для «Манчестер Сити», ведь после понижения в дивизионе «горожане» через сезон смогут снова претендовать на трофеи.

Сейчас «Манчестер Сити» лидирует в АПЛ, имея в активе 12 очков.