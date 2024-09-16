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Испания
16 сентября 2024, 14:50 | Обновлено 16 сентября 2024, 14:51
1037
0

Анчелотти оценил уровень Барселоны после прихода Флика

Главный тренер «Реала» уверен, что такую команду следует уважать

16 сентября 2024, 14:50 | Обновлено 16 сентября 2024, 14:51
1037
0
Анчелотти оценил уровень Барселоны после прихода Флика
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил уровень каталонской «Барселоны», которая в этом сезоне стартовала с пяти побед в чемпионате Испании.

«Уровень «Барселоны»? Мы уважаем их, как и всех наших соперников. Когда команды добиваются успеха, мы должны уважать их, как и все остальные команды», – сказал Анчелотти.

Отметим, что «Реал» в пяти стартовых турах выиграл трижды и еще один дважды сыграл вничью на выезде против «Лас-Пальмаса» (1:1) и «Мальорки» (1:1).

«Барселону» с июля 2024 года тренирует немецкий специалист Ханс-Дитер Флик.

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Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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