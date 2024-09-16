ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Ливерпуля продолжит карьеру в Греции
Деян Ловрен перешел из «Лиона» в ПАОК
Греческий ПАОК официально сообщил о подписании именитого центрального защитника «Лиона» Деяна Ловрена. Контракт рассчитан на два года – до лета 2026 года.
Ловрен перешел в ПАОК на правах свободного агента, предварительно расторгнув контракт с «Лионом», цвета которого защищал с января 2023 года.
Ловрен известен, прежде всего, по своим выступлениям за «Ливерпуль» в 2014 – 2020 годах. Также защищал цвета «Динамо» Загреб, «Интера» Запрешич, «Саутгемптона» и «зенита». В январе 2023 года объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии.
Dejan! ⚫️⚪️ #PAOK #OurWay #transfers #DejanIsHere #Lovren @Dejan06Lovren pic.twitter.com/gED9z0MzJ6— PAOK FC (@PAOK_FC) September 16, 2024
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