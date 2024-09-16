ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Ливерпуля продолжит карьеру в Греции

Греческий ПАОК официально сообщил о подписании именитого центрального защитника «Лиона» Деяна Ловрена. Контракт рассчитан на два года – до лета 2026 года.

Ловрен перешел в ПАОК на правах свободного агента, предварительно расторгнув контракт с «Лионом», цвета которого защищал с января 2023 года.

Ловрен известен, прежде всего, по своим выступлениям за «Ливерпуль» в 2014 – 2020 годах. Также защищал цвета «Динамо» Загреб, «Интера» Запрешич, «Саутгемптона» и «зенита». В январе 2023 года объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии.