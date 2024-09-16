Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Ливерпуля продолжит карьеру в Греции
Греция
16 сентября 2024, 14:45 | Обновлено 16 сентября 2024, 14:46
385
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Ливерпуля продолжит карьеру в Греции

Деян Ловрен перешел из «Лиона» в ПАОК

16 сентября 2024, 14:45 | Обновлено 16 сентября 2024, 14:46
385
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Ливерпуля продолжит карьеру в Греции
ФК ПАОК. Деян Ловрен

Греческий ПАОК официально сообщил о подписании именитого центрального защитника «Лиона» Деяна Ловрена. Контракт рассчитан на два года – до лета 2026 года.

Ловрен перешел в ПАОК на правах свободного агента, предварительно расторгнув контракт с «Лионом», цвета которого защищал с января 2023 года.

Ловрен известен, прежде всего, по своим выступлениям за «Ливерпуль» в 2014 – 2020 годах. Также защищал цвета «Динамо» Загреб, «Интера» Запрешич, «Саутгемптона» и «зенита». В январе 2023 года объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс отпустил африканского форварда в Габалу
Воспитанник Шахтера перейдет в клуб по чемпионату Омана
Стало известно, где продолжит карьеру опытный вратарь, покинувший Минай
Деян Ловрен Лион ПАОК трансферы трансферы Лиги 1 свободный агент
Олег Дидух Источник: ФК ПАОК
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк победно стартовала в Сеуле, обыграв соперницу из Нидерландов
Теннис | 16 сентября 2024, 14:08 5
Костюк победно стартовала в Сеуле, обыграв соперницу из Нидерландов
Костюк победно стартовала в Сеуле, обыграв соперницу из Нидерландов

Марта справилась с Аранчей Рус в двух сетах

Динамо купило одного из игроков в обход Шовковского. Тренер не хотел его
Футбол | 16 сентября 2024, 14:16 2
Динамо купило одного из игроков в обход Шовковского. Тренер не хотел его
Динамо купило одного из игроков в обход Шовковского. Тренер не хотел его

Себальос успел дебютировать за киевский клуб

Известно, почему так долго не засчитывали гол Довбика
Футбол | 15.09.2024, 16:42
Известно, почему так долго не засчитывали гол Довбика
Известно, почему так долго не засчитывали гол Довбика
Неймар рассказал бразильцам Реала всю правду об игре вместе с Мбаппе
Футбол | 16.09.2024, 03:26
Неймар рассказал бразильцам Реала всю правду об игре вместе с Мбаппе
Неймар рассказал бразильцам Реала всю правду об игре вместе с Мбаппе
У кого 9.4? Стала известна оценка Цыганкова за матч Жирона – Барселона
Футбол | 15.09.2024, 20:21
У кого 9.4? Стала известна оценка Цыганкова за матч Жирона – Барселона
У кого 9.4? Стала известна оценка Цыганкова за матч Жирона – Барселона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Вратарь сборной Украины пропустил на 21-й секунде в матче чемпионата
ВИДЕО. Вратарь сборной Украины пропустил на 21-й секунде в матче чемпионата
14.09.2024, 22:57 5
Футбол
Сауль Альварес – Эдгар Берланга. Нокдаун в 3-м раунде. Видеообзор боя
Сауль Альварес – Эдгар Берланга. Нокдаун в 3-м раунде. Видеообзор боя
15.09.2024, 10:47
Бокс
Перес переиграл всех. Лунин был главной целью топового тренера, но...
Перес переиграл всех. Лунин был главной целью топового тренера, но...
14.09.2024, 20:47 2
Футбол
Василий КОБИН: «Некоторые игроки уже начали искать себе другую команду»
Василий КОБИН: «Некоторые игроки уже начали искать себе другую команду»
15.09.2024, 02:20 4
Футбол
Стали известны оценки Довбика и Малиновского в матче Ромы против Дженоа
Стали известны оценки Довбика и Малиновского в матче Ромы против Дженоа
15.09.2024, 16:16 1
Футбол
ВИДЕО. Довбик забил дебютный гол за Рому
ВИДЕО. Довбик забил дебютный гол за Рому
15.09.2024, 14:18 20
Футбол
Аисты летали. Усик сообщил, какой боксер нанес ему самый сильный апперкот
Аисты летали. Усик сообщил, какой боксер нанес ему самый сильный апперкот
16.09.2024, 07:44
Бокс
Известна сумма призовых Дорощука за 2-е место в финале Бриллиантовой лиги
Известна сумма призовых Дорощука за 2-е место в финале Бриллиантовой лиги
15.09.2024, 00:12 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем