Легендарный теннисист женился в третий раз

Победитель шести турниров Grand Slam Борис Беккер женился в третий раз. Его избранницей стала Лилиан де Карвальо Монтейро.

33-летняя Лилиан – менеджер по политическим рискам, пара начала встречаться в 2022 году.

Среди гостей в Генуе были бывший голландский футболист Рууд Гуллит, немецкий актер и модель Борис Коджо, председатель ATP Андреа Гауденци, а также Ноа и Элиас Беккер, сыновья Бориса от первого брака. Всего на трехдневном празднике присутствовало около 150 гостей.

Для 56-летнего Беккера это третий брак, у него четверо детей. Со второй женой Борис развелся в 2018 году.