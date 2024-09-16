Легендарный теннисист женился в третий раз
56-летний Борис Беккер вступил в брак с 33-летней Лилиан де Карвальо Монтейро
Победитель шести турниров Grand Slam Борис Беккер женился в третий раз. Его избранницей стала Лилиан де Карвальо Монтейро.
33-летняя Лилиан – менеджер по политическим рискам, пара начала встречаться в 2022 году.
Среди гостей в Генуе были бывший голландский футболист Рууд Гуллит, немецкий актер и модель Борис Коджо, председатель ATP Андреа Гауденци, а также Ноа и Элиас Беккер, сыновья Бориса от первого брака. Всего на трехдневном празднике присутствовало около 150 гостей.
Для 56-летнего Беккера это третий брак, у него четверо детей. Со второй женой Борис развелся в 2018 году.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
С 10 по 15 сентября прошли матчи группового раунда 112-го розыгрыша командного турнира
Трент Александер-Арнольд покинет «Ливерпуль» на правах свободного агента