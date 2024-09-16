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16 сентября 2024, 11:52 | Обновлено 16 сентября 2024, 11:57
595
2

Легендарный теннисист женился в третий раз

56-летний Борис Беккер вступил в брак с 33-летней Лилиан де Карвальо Монтейро

16 сентября 2024, 11:52 | Обновлено 16 сентября 2024, 11:57
595
2
Легендарный теннисист женился в третий раз
Getty Images/Global Images Ukraine. Лилиан де Карвальо Монтейро и Борис Беккер

Победитель шести турниров Grand Slam Борис Беккер женился в третий раз. Его избранницей стала Лилиан де Карвальо Монтейро.

33-летняя Лилиан – менеджер по политическим рискам, пара начала встречаться в 2022 году.

Среди гостей в Генуе были бывший голландский футболист Рууд Гуллит, немецкий актер и модель Борис Коджо, председатель ATP Андреа Гауденци, а также Ноа и Элиас Беккер, сыновья Бориса от первого брака. Всего на трехдневном празднике присутствовало около 150 гостей.

Для 56-летнего Беккера это третий брак, у него четверо детей. Со второй женой Борис развелся в 2018 году.

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Владимир Клепач Источник: ATP Tour
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Muskrat2
23 роки різниці! Звичайно воно одружилося не на 80-річній бабусі. 
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