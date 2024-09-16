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Украина. Премьер лига
16 сентября 2024, 12:12 | Обновлено 16 сентября 2024, 12:13
907
1

Амбициозные проекты. Названы клубы, интересующиеся изгоем Кривбасса

На Тимура Стецькова претендуют «Карпаты», ЛНЗ, «Металлист 1925» и «Полесье»

16 сентября 2024, 12:12 | Обновлено 16 сентября 2024, 12:13
907
1
Амбициозные проекты. Названы клубы, интересующиеся изгоем Кривбасса
ФК Кривбасс. Тимур Стецьков

Украинским защитником «Кривбасса» Тимуром Стецьковым интересуются как минимум 4 клуба, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, на 26-летнего футболиста претендуют львовские «Карпаты», черкасский ЛНЗ, харьковский «Металлист 1925» и житомирское «Полесье».

Отмечается, что «львы» и «волки» хотели подписать игрока еще летом, а вот черкащане и харьковчане включились в борьбу за Стецькова лишь после того, как «Кривбасс» отстранил его от команды.

В сезоне 2024/25 Тимур Стецьков провел 8 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость центрбека в 1 миллион евро, а его контракт действует до лета 2025 года.

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Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 1
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Gargantua81
да он и Динамо бы усилил. Очень хорош в отборе и первый пас отличный. Лидер по продвижению мяча среди центрбеков.
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