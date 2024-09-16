Амбициозные проекты. Названы клубы, интересующиеся изгоем Кривбасса

Украинским защитником «Кривбасса» Тимуром Стецьковым интересуются как минимум 4 клуба, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, на 26-летнего футболиста претендуют львовские «Карпаты», черкасский ЛНЗ, харьковский «Металлист 1925» и житомирское «Полесье».

Отмечается, что «львы» и «волки» хотели подписать игрока еще летом, а вот черкащане и харьковчане включились в борьбу за Стецькова лишь после того, как «Кривбасс» отстранил его от команды.

В сезоне 2024/25 Тимур Стецьков провел 8 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость центрбека в 1 миллион евро, а его контракт действует до лета 2025 года.