Амбициозные проекты. Названы клубы, интересующиеся изгоем Кривбасса
На Тимура Стецькова претендуют «Карпаты», ЛНЗ, «Металлист 1925» и «Полесье»
Украинским защитником «Кривбасса» Тимуром Стецьковым интересуются как минимум 4 клуба, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, на 26-летнего футболиста претендуют львовские «Карпаты», черкасский ЛНЗ, харьковский «Металлист 1925» и житомирское «Полесье».
Отмечается, что «львы» и «волки» хотели подписать игрока еще летом, а вот черкащане и харьковчане включились в борьбу за Стецькова лишь после того, как «Кривбасс» отстранил его от команды.
В сезоне 2024/25 Тимур Стецьков провел 8 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость центрбека в 1 миллион евро, а его контракт действует до лета 2025 года.
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