ВИДЕО. Милевский принял участие в челлендже с бутылками. Почти победил
Артем забил гол в мини-ворота, но все же задел бутылки
Известный экс-нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский принял участие в уличном футбольном челлендже в Киеве.
Его задачей было с небольшого расстояния прямым ударом забить гол в мини-ворота, при этом не задев ни одну из двух бутылок, которые стоят перед сеткой.
39-летняя легенда украинского футбола справился с испытанием, но лишь частично - после того, как мяч оказался в воротах, он отскочил от сетки и все же сбил одну бутылку.
ВИДЕО. Милевский принял участие в челлендже с бутылками. Почти победил
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