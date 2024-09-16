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  4. ВИДЕО. Милевский принял участие в челлендже с бутылками. Почти победил
Украина. Премьер лига
16 сентября 2024, 11:55 | Обновлено 16 сентября 2024, 12:27
1269
1

ВИДЕО. Милевский принял участие в челлендже с бутылками. Почти победил

Артем забил гол в мини-ворота, но все же задел бутылки

16 сентября 2024, 11:55 | Обновлено 16 сентября 2024, 12:27
1269
1
ВИДЕО. Милевский принял участие в челлендже с бутылками. Почти победил
Артем Милевский

Известный экс-нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский принял участие в уличном футбольном челлендже в Киеве.

Его задачей было с небольшого расстояния прямым ударом забить гол в мини-ворота, при этом не задев ни одну из двух бутылок, которые стоят перед сеткой.

39-летняя легенда украинского футбола справился с испытанием, но лишь частично - после того, как мяч оказался в воротах, он отскочил от сетки и все же сбил одну бутылку.

ВИДЕО. Милевский принял участие в челлендже с бутылками. Почти победил

@sergey_black_12 #артеммілевський #футбол #приз #виграш #хочуврек #врекомендацииї ♬ оригинальный звук - ALEX MUSIC
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Boodya
В челендж з пляшками він грав довго, але ж вже наче закодували
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