Известный экс-нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский принял участие в уличном футбольном челлендже в Киеве.

Его задачей было с небольшого расстояния прямым ударом забить гол в мини-ворота, при этом не задев ни одну из двух бутылок, которые стоят перед сеткой.

39-летняя легенда украинского футбола справился с испытанием, но лишь частично - после того, как мяч оказался в воротах, он отскочил от сетки и все же сбил одну бутылку.

ВИДЕО. Милевский принял участие в челлендже с бутылками. Почти победил