Атлетико может перехватить у Барселоны лидера Баварии

Мадридский «Атлетико» интересуется немецким полузащитником мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммихом, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, «матрасники» уже контактировали с агентом 29-летнего футболиста о возможности трансфера после сезона 2024/25, когда игрок приобретет статус свободного агента.

В этой кампании Йозуа Киммих провел 4 матча на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Йозуа Киммихом интересуется «Барселона».