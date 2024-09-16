Атлетико может перехватить у Барселоны лидера Баварии
Йозуа Киммих заинтересовал сразу двух грандов Ла Лиги
Мадридский «Атлетико» интересуется немецким полузащитником мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммихом, сообщает испанское издание todofichajes.
По информации источника, «матрасники» уже контактировали с агентом 29-летнего футболиста о возможности трансфера после сезона 2024/25, когда игрок приобретет статус свободного агента.
В этой кампании Йозуа Киммих провел 4 матча на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Йозуа Киммихом интересуется «Барселона».
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