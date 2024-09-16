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Испания
16 сентября 2024, 10:52 | Обновлено 16 сентября 2024, 11:41
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0

Атлетико может перехватить у Барселоны лидера Баварии

Йозуа Киммих заинтересовал сразу двух грандов Ла Лиги

16 сентября 2024, 10:52 | Обновлено 16 сентября 2024, 11:41
751
0
Атлетико может перехватить у Барселоны лидера Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих

Мадридский «Атлетико» интересуется немецким полузащитником мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммихом, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, «матрасники» уже контактировали с агентом 29-летнего футболиста о возможности трансфера после сезона 2024/25, когда игрок приобретет статус свободного агента.

В этой кампании Йозуа Киммих провел 4 матча на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Йозуа Киммихом интересуется «Барселона».

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Дмитро Вербинський Источник: Todofichajes.com
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