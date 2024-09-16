Источник: украинским вратарем интересуются 3 английских клуба
Владислав Крапивцов может перейти в «Челси», «Халл Сити» или «Сандерленд»
Украинский вратарь Владислав Крапивцов, как и сообщалось ранее, на данный момент находится на просмотре в лондонском «Челси».
По информации ТаТоТаке, кроме «синих» на 19-летнего футболиста претендуют английские «Халл Сити» и «Сандерленд».
Отмечается, что главный тренер «Халл Сити» Тим Уолтер лично очень заинтересован в подписании украинца.
Крапивцов является воспитанником «Днепра». В прошлом сезоне он выступал за юношескую команду «Днепра-1», сыграв 25 матчей в чемпионате U-19. После снятия команды с УПЛ Крапивцов получил статус свободного агента и самостоятельно поддерживал форму в Харькове.
Стоит напомнить, что за «Сандерленд» выступают украинцы Назарий Русин и Тимур Тутеров, а в «Челси» играет вингер национальной сборной Украины Михаил Мудрик.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец вспомнил непростой момент боя с Тайсоном Фьюри
Завершились последние 3 матча 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии