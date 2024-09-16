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  4. Источник: украинским вратарем интересуются 3 английских клуба
Англия
16 сентября 2024, 10:11 |
1898
0

Источник: украинским вратарем интересуются 3 английских клуба

Владислав Крапивцов может перейти в «Челси», «Халл Сити» или «Сандерленд»

16 сентября 2024, 10:11 |
1898
0
Источник: украинским вратарем интересуются 3 английских клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Крапивцов

Украинский вратарь Владислав Крапивцов, как и сообщалось ранее, на данный момент находится на просмотре в лондонском «Челси».

По информации ТаТоТаке, кроме «синих» на 19-летнего футболиста претендуют английские «Халл Сити» и «Сандерленд».

Отмечается, что главный тренер «Халл Сити» Тим Уолтер лично очень заинтересован в подписании украинца.

Крапивцов является воспитанником «Днепра». В прошлом сезоне он выступал за юношескую команду «Днепра-1», сыграв 25 матчей в чемпионате U-19. После снятия команды с УПЛ Крапивцов получил статус свободного агента и самостоятельно поддерживал форму в Харькове.

Стоит напомнить, что за «Сандерленд» выступают украинцы Назарий Русин и Тимур Тутеров, а в «Челси» играет вингер национальной сборной Украины Михаил Мудрик.

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Халл Сити трансферы свободный агент Игорь Бурбас Днепр-1 Челси трансферы АПЛ трансферы УПЛ Владислав Крапивцов
Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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