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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Марсель достиг договоренности с полузащитником сборной Франции
Франция
16 сентября 2024, 09:05 |
608
0

ОФИЦИАЛЬНО. Марсель достиг договоренности с полузащитником сборной Франции

Адриен Рабьо подпишет контракт с провансальским клубом

16 сентября 2024, 09:05 |
608
0
ОФИЦИАЛЬНО. Марсель достиг договоренности с полузащитником сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Адриен Рабьо

«Марсель» официально объявил о достижении принципиальной договоренности с французским полузащитником Адриеном Рабьо.

29-летний футболист еще в июле покинул «Ювентус» и до сих пор находится без клуба, поэтому трансфер в «Марсель» состоится на правах свободного агента.

Игрок подпишет контракт после прохождения медицинского осмотра.

В сезоне 2023/24 Адриен Рабьо провел 35 матчей за «Ювентус», отметившись 5 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

Ранее Адриен Рабьо отказался переходить в «Милан».

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