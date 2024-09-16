ОФИЦИАЛЬНО. Марсель достиг договоренности с полузащитником сборной Франции

«Марсель» официально объявил о достижении принципиальной договоренности с французским полузащитником Адриеном Рабьо.

29-летний футболист еще в июле покинул «Ювентус» и до сих пор находится без клуба, поэтому трансфер в «Марсель» состоится на правах свободного агента.

Игрок подпишет контракт после прохождения медицинского осмотра.

В сезоне 2023/24 Адриен Рабьо провел 35 матчей за «Ювентус», отметившись 5 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

Ранее Адриен Рабьо отказался переходить в «Милан».