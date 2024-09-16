ОФИЦИАЛЬНО. Марсель достиг договоренности с полузащитником сборной Франции
Адриен Рабьо подпишет контракт с провансальским клубом
«Марсель» официально объявил о достижении принципиальной договоренности с французским полузащитником Адриеном Рабьо.
29-летний футболист еще в июле покинул «Ювентус» и до сих пор находится без клуба, поэтому трансфер в «Марсель» состоится на правах свободного агента.
Игрок подпишет контракт после прохождения медицинского осмотра.
В сезоне 2023/24 Адриен Рабьо провел 35 матчей за «Ювентус», отметившись 5 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.
Ранее Адриен Рабьо отказался переходить в «Милан».
L’Olympique de Marseille annonce avoir trouvé un accord de principe avec 𝐀𝐝𝐫𝐢𝐞𝐧 𝐑𝐚𝐛𝐢𝐨𝐭 pour la venue au club du milieu international français.— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 15, 2024
Le joueur s’engagera avec l’OM sous réserve du résultat de la visite médicale.
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