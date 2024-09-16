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  4. «Принес качество». Тренер Дженоа оценил замену Малиновского в игре с Ромой
Италия
16 сентября 2024, 09:32 |
554
0

«Принес качество». Тренер Дженоа оценил замену Малиновского в игре с Ромой

Альберто Джилардино похвалил украинского полузащитника

16 сентября 2024, 09:32 |
554
0
«Принес качество». Тренер Дженоа оценил замену Малиновского в игре с Ромой
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Главный тренер «Дженоа» Альберто Джилардино высказался об игре украинского полузащитника Руслана Малиновского в матче 4-го тура Серии А против римской «Ромы» (1:1):

«Оправдали ли себя замены и изменение схемы? Мне нужно было больше ширины. Если бы нам повезло, мы могли бы добиться большего. Я доволен выходом Малиновского, он принес в нашу игру много креатива и качества.

Малиновский плюс три форварда? Эта схема может быть вариантом, в зависимости от нашего соперника и минуты матча. Мы держим эту идею в голове, возможность внести изменения схемы после первого тайма или во время матча становится решающим фактором».

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Дмитро Вербинський Источник: Tuttomercatoweb
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