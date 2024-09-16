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Саудовская Аравия
16 сентября 2024, 08:29 |
65
0

Хет-трик Бензема. Аль-Иттихад обыграл соперника с разницей в 6 мячей

Завершились последние 3 матча 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии

16 сентября 2024, 08:29 |
65
0
Хет-трик Бензема. Аль-Иттихад обыграл соперника с разницей в 6 мячей
ФК Аль-Иттихад. Карим Бензема

В воскресенье, 15 сентября, состоялись последние 3 матча 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

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В центральном поединке дня встретились «Аль-Иттихад» и «Аль-Вахда». Поединок завершился со счетом 7:1 в пользу хозяев.

В этом матче звездный нападающий Карим Бензема оформил хет-трик, а на счету французского вингера Муссы Диаби покер из ассистов.

Саудовская Про-лига. 3-й тур. 15 сентября

Аль-Иттихад – Аль-Вахда – 7:1
Голы: Бензема, 2, 47, 89, Ауар, 13, Фабиньо, 45+4, Аль-Сакур, 55, Аль-Шехри, 87 – Амин, 31

Аль-Холуд – Аль-Оруба – 3:3
Голы: Дьенг, 10, Кольядо, 52, Маолида, 89 (пенальти) – Сержи, 27, Гудмундссон, 47, Боатенг, 77

Аль-Кадисия – Аль-Шабаб – 0:1
Голы: Канаба, 14

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Аль-Иттихад Джидда Аль-Вахда Мекка Аль-Кадисия Аль-Шабаб Карим Бензема Мусса Диаби Уссем Ауар Фабиньо чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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