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  4. Ливерпуль определился с заменой для Ван Дейка. Он – призер Олимпиады
Англия
16 сентября 2024, 08:09 |
439
0

Ливерпуль определился с заменой для Ван Дейка. Он – призер Олимпиады

Сейчас Лоик Баде выступает за «Севилью»

16 сентября 2024, 08:09 |
439
0
Ливерпуль определился с заменой для Ван Дейка. Он – призер Олимпиады
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоик Баде

Английский «Ливерпуль» интересуется французским центральным защитником испанской «Севильи» Лоиком Баде, сообщает издание CaughtOffside.

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По информации источника, «красные» видят в 24-летнем футболисте замену для Вирджила ван Дейка, который, вероятно, на правах свободного агента покинет клуб после завершения сезона 2024/25.

В сезоне 2024/25 Лоик Баде успел провести 3 матча на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Также француз принимал участие в Олимпийских играх 2024, на которых со своей сборной добыл серебряные медали.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Лоика Баде в 14 миллионов евро.

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Дмитро Вербинський Источник: Caughtoffside
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