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  4. Экс-игрок сборной Аргентины заявил о трансформациях Месси
Аргентина
16 сентября 2024, 05:34 |
344
0

Экс-игрок сборной Аргентины заявил о трансформациях Месси

Хуан Роман Рикельме – о перспективах легендарного нападающего

16 сентября 2024, 05:34 |
344
0
Экс-игрок сборной Аргентины заявил о трансформациях Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Бывший полузащитник сборной Аргентины Хуан Роман Рикельме высказал мнение о возможном участии капитана аргентинской национальной команды Лионеля Месси в чемпионате мира 2026.

«Месси сейчас переизобретает себя. Ты никогда не знаешь, на что он способен. Я не сомневаюсь в том, что он будет играть на ЧМ-2026, он обязан поехать на турнир. Мы все будем желать видеть его в составе. Мы много общаемся с ним, но я стараюсь не поднимать эту тему.

Месси – очень хорош, даже до ненормального хорош. К тому же, ему действительно нравится соревноваться. Он уже много выиграл, но все еще хочет побеждать», – рассказал Рикельме.

Как известно, в 2022 году Месси привел сборную Аргентины к победе на чемпионате мира, который проходит в Катаре. Форвард забил 7 голов в 7 матчах и был признан лучшим игроком мундиаля.

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Хуан Роман Рикельме Лионель Месси сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Юрій Остроумов Источник: Goal.com
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