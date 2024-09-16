Экс-игрок сборной Аргентины заявил о трансформациях Месси

Бывший полузащитник сборной Аргентины Хуан Роман Рикельме высказал мнение о возможном участии капитана аргентинской национальной команды Лионеля Месси в чемпионате мира 2026.

«Месси сейчас переизобретает себя. Ты никогда не знаешь, на что он способен. Я не сомневаюсь в том, что он будет играть на ЧМ-2026, он обязан поехать на турнир. Мы все будем желать видеть его в составе. Мы много общаемся с ним, но я стараюсь не поднимать эту тему.

Месси – очень хорош, даже до ненормального хорош. К тому же, ему действительно нравится соревноваться. Он уже много выиграл, но все еще хочет побеждать», – рассказал Рикельме.

Как известно, в 2022 году Месси привел сборную Аргентины к победе на чемпионате мира, который проходит в Катаре. Форвард забил 7 голов в 7 матчах и был признан лучшим игроком мундиаля.