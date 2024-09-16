Оценены шансы Шахтера на успешный старт в ЛЧ в матче с Болонью

В среду, 18 сентября, состоится матч первого игрового дня групповой стадии Лиги чемпионов, в котором силами померятся итальянский клуб «Болонья» и донецкий «Шахтер».

Игра «Болонья» – «Шахтер» начнется в 19:45 по киевскому времени.

Эксперты считают фаворитом предстоящего поединка «Болонью». Ее вероятная победа оценивается коэффициентом 1,91.

Шансы донецкого «Шахтера» на завоевание в матче трех турнирных очков котируются с показателем 4,40.

Ничья имеет коэффициент 3,60.

К слову, у букмекеров нет четкого понимания того, смогут ли в матче отличиться игроки какой-либо из команд или сразу двух. Коэффициент 1,90 имеют предположения о том, что в матче забьют и не забьют обе команды.