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Лига чемпионов
16 сентября 2024, 04:38 | Обновлено 16 сентября 2024, 04:39
143
0

Оценены шансы Шахтера на успешный старт в ЛЧ в матче с Болонью

«Горняки» проведут стартовую игру турнира 18 сентября

16 сентября 2024, 04:38 | Обновлено 16 сентября 2024, 04:39
143
0
Оценены шансы Шахтера на успешный старт в ЛЧ в матче с Болонью
ФК Шахтер Донецк

В среду, 18 сентября, состоится матч первого игрового дня групповой стадии Лиги чемпионов, в котором силами померятся итальянский клуб «Болонья» и донецкий «Шахтер».

Игра «Болонья» – «Шахтер» начнется в 19:45 по киевскому времени.

Эксперты считают фаворитом предстоящего поединка «Болонью». Ее вероятная победа оценивается коэффициентом 1,91.

Шансы донецкого «Шахтера» на завоевание в матче трех турнирных очков котируются с показателем 4,40.

Ничья имеет коэффициент 3,60.

К слову, у букмекеров нет четкого понимания того, смогут ли в матче отличиться игроки какой-либо из команд или сразу двух. Коэффициент 1,90 имеют предположения о том, что в матче забьют и не забьют обе команды.

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Шахтер Донецк Болонья - Шахтер Болонья Лига чемпионов букмекеры котировки букмекеров азарт
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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