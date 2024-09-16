Англия16 сентября 2024, 02:35 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Сити – Арсенал
22 сентября в 18:30 состоится матч 5-го тура АПЛ
16 сентября 2024, 02:35 |
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В воскресенье, 22 сентября, состоится матч 5-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Арсенал».
Игра пройдет в Манчестере на арене «Этихад Стэдиум».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка – в 18:30 по киевскому времени.
В таблице чемпионата Англии после 4-х туров «Манчестер Сити» занимает 1-е место, имея 12 очка. У «Арсенала», цвета которого защищает украинец Александр Зинченко, имеется 10 пунктов и 2-я позиция.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
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