Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Сити – Арсенал

В воскресенье, 22 сентября, состоится матч 5-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Арсенал».

Игра пройдет в Манчестере на арене «Этихад Стэдиум».

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Начало поединка – в 18:30 по киевскому времени.

В таблице чемпионата Англии после 4-х туров «Манчестер Сити» занимает 1-е место, имея 12 очка. У «Арсенала», цвета которого защищает украинец Александр Зинченко, имеется 10 пунктов и 2-я позиция.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.