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Англия
16 сентября 2024, 02:35 |
52
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Сити – Арсенал

22 сентября в 18:30 состоится матч 5-го тура АПЛ

16 сентября 2024, 02:35 |
52
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Сити – Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 22 сентября, состоится матч 5-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Арсенал».

Игра пройдет в Манчестере на арене «Этихад Стэдиум».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка – в 18:30 по киевскому времени.

В таблице чемпионата Англии после 4-х туров «Манчестер Сити» занимает 1-е место, имея 12 очка. У «Арсенала», цвета которого защищает украинец Александр Зинченко, имеется 10 пунктов и 2-я позиция.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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