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Испания
15 сентября 2024, 19:04 | Обновлено 15 сентября 2024, 19:36
2755
0

ВИДЕО. Игрок Жироны забил в ворота Барселоны и вошел в историю Ла Лиги

Кристиан Стуани поразил ворота сине-гранатовых на 80-й минуте

15 сентября 2024, 19:04 | Обновлено 15 сентября 2024, 19:36
2755
0
ВИДЕО. Игрок Жироны забил в ворота Барселоны и вошел в историю Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

15 сентября проходит матч 5-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Жирона и Барселона.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе Монтиливи. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

На 80-й минуте Кристиан Стуани отыграл один мяч для жиронцев, сделав счет 1:4.

Кристиан вышел на поле только на 69-й. Стуани установил исторический рекорд Ла Лиги по количеству голов в матчах после выхода на замену.

Теперь на его счету 28 голов в 120 таких поединках. Предыдущий рекорд принадлежал Хулио Салинасу (27 голов в 112 играх) и держался более 20 лет.

❗️ ВИДЕО. Игрок Жироны забил в ворота Барселоны и вошел в историю Ла Лиги

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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