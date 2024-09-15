ВИДЕО. Игрок Жироны забил в ворота Барселоны и вошел в историю Ла Лиги
Кристиан Стуани поразил ворота сине-гранатовых на 80-й минуте
15 сентября проходит матч 5-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Жирона и Барселона.
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Поединок проходит на стадионе Монтиливи. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.
На 80-й минуте Кристиан Стуани отыграл один мяч для жиронцев, сделав счет 1:4.
Кристиан вышел на поле только на 69-й. Стуани установил исторический рекорд Ла Лиги по количеству голов в матчах после выхода на замену.
Теперь на его счету 28 голов в 120 таких поединках. Предыдущий рекорд принадлежал Хулио Салинасу (27 голов в 112 играх) и держался более 20 лет.
❗️ ВИДЕО. Игрок Жироны забил в ворота Барселоны и вошел в историю Ла Лиги
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