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  4. ВИДЕО. Барселона разрывает. Жирона безвольно пропустила уже 4-й гол
Испания
15 сентября 2024, 18:46 | Обновлено 15 сентября 2024, 18:57
573
0

ВИДЕО. Барселона разрывает. Жирона безвольно пропустила уже 4-й гол

За сине-гранатовых на 64-й минуте отличился Педри

15 сентября 2024, 18:46 | Обновлено 15 сентября 2024, 18:57
573
0
ВИДЕО. Барселона разрывает. Жирона безвольно пропустила уже 4-й гол
Getty Images/Global Images Ukraine. Педри

15 сентября проходит матч 5-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Жирона и Барселона.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе Монтиливи. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

На 64-й минуте счет стал неприличным – 4:0. Отличился Педри.

❗️ ВИДЕО. Барселона разрывает. Жирона безвольно пропустила уже 4-й гол

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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