Испания15 сентября 2024, 18:46 | Обновлено 15 сентября 2024, 18:57
573
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ВИДЕО. Барселона разрывает. Жирона безвольно пропустила уже 4-й гол
За сине-гранатовых на 64-й минуте отличился Педри
15 сентября 2024, 18:46 | Обновлено 15 сентября 2024, 18:57
573
0
15 сентября проходит матч 5-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Жирона и Барселона.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на стадионе Монтиливи. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.
На 64-й минуте счет стал неприличным – 4:0. Отличился Педри.
❗️ ВИДЕО. Барселона разрывает. Жирона безвольно пропустила уже 4-й гол
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