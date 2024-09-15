ВИДЕО. Барселона разрывает. Жирона безвольно пропустила уже 4-й гол

15 сентября проходит матч 5-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Жирона и Барселона.

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Поединок проходит на стадионе Монтиливи. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

На 64-й минуте счет стал неприличным – 4:0. Отличился Педри.

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