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Украина. Премьер лига
15 сентября 2024, 17:45 |
360
0

Стали известны стартовые составы на матч 6-го тура УПЛ Полесье – Верес

Поединок состоится 15 сентября в 18:00 по Киеву

15 сентября 2024, 17:45 |
360
0
Стали известны стартовые составы на матч 6-го тура УПЛ Полесье – Верес

15 сентября состоится матч 6-го тура УПЛ 2024/25 между командами Полесье и Верес.

Поединок пройдет местном стадионе в Житомире. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Тренеры объявили стартовые составы на игру.

Волки провели 4 матча в чемпионате Украины, набрали 10 очков и занимают 4-е место в таблице. У Вереса все 5 сыгранных тура, 4 пункта и 13-я позиция.

Стартовые составы на матч Полесье – Верес:

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Полесье Житомир Верес Ровно Полесье - Верес Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стартовые составы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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