Украина. Премьер лига15 сентября 2024, 17:45 |
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Стали известны стартовые составы на матч 6-го тура УПЛ Полесье – Верес
Поединок состоится 15 сентября в 18:00 по Киеву
15 сентября 2024, 17:45 |
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15 сентября состоится матч 6-го тура УПЛ 2024/25 между командами Полесье и Верес.
Поединок пройдет местном стадионе в Житомире. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Тренеры объявили стартовые составы на игру.
Волки провели 4 матча в чемпионате Украины, набрали 10 очков и занимают 4-е место в таблице. У Вереса все 5 сыгранных тура, 4 пункта и 13-я позиция.
Стартовые составы на матч Полесье – Верес:
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