Стали известны стартовые составы на матч 6-го тура УПЛ Полесье – Верес

15 сентября состоится матч 6-го тура УПЛ 2024/25 между командами Полесье и Верес.

Поединок пройдет местном стадионе в Житомире. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

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Тренеры объявили стартовые составы на игру.

Волки провели 4 матча в чемпионате Украины, набрали 10 очков и занимают 4-е место в таблице. У Вереса все 5 сыгранных тура, 4 пункта и 13-я позиция.

Стартовые составы на матч Полесье – Верес: